Tatkal Booking Tricks: रेलवे में तत्काल बुकिंग का सबसे आसान तरीका, चुटकियों में कन्फर्म हो जाएगी टिकट

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Jaya Pandey | Apr 28, 2026, 11:17 AM IST
1.रेलवे ने बताया तत्काल बुकिंग का सबसे सटीक तरीका
भारत में रेलवे का सफर सबसे आरामदायक और किफायती माना जाता है. लेकिन यात्रियों की भारी संख्या के कारण कई बार कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग रेलवे की तत्काल सर्विस का सहारा लेते हैं. हालांकि तत्काल टिकट बुक करने के बाद भी कंफर्म सीट मिलना हमेशा तय नहीं होता, क्योंकि सीटें सीमित होती हैं और कुछ ही मिनटों में भर जाती हैं. ऐसे में दक्षिण मध्य रेलवे की सुझाई हुई ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है.
(Image: AI Generated)
2.पहले से ही डिटेल्स रखें सेव
जैसे ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर तत्काल कोटा खुलता है, हजारों लोग एक साथ टिकट बुक करने लगते हैं. इसी कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है और कई बार सेशन टाइमआउट भी हो जाता है. ऐसे में अगर आप बुकिंग शुरू होने से 2–3 मिनट पहले लॉग इन कर लेते हैं, तो आपके पास बेहतर मौका रहता है कि आप तुरंत टिकट बुकिंग प्रोसेस शुरू कर सकें और दूसरों से आगे निकल सकें.
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3.मास्टर लिस्ट ट्रिक
तत्काल बुकिंग में समय बचाने का सबसे कारगर तरीका है कि आप यात्रियों की जानकारी पहले से सेव करके रखें. IRCTC अकाउंट में 'मास्टर लिस्ट' का विकल्प मिलता है, जिसमें आप नाम, उम्र, जेंडर और पहचान से जुड़ी जानकारी पहले ही सेव कर सकते हैं. इससे बुकिंग के समय हर बार डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ती और आप कुछ ही सेकंड में आगे बढ़ सकते हैं. कई यूजर्स RailOne जैसे ऐप का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बुकिंग प्रक्रिया और तेज हो जाती है.
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4.सही समय पर सेट करें अलार्म
तत्काल टिकट के समय का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. एसी क्लास (2AC, 3AC, CC आदि) के लिए बुकिंग सुबह 10:00 बजे शुरू होती है, जबकि स्लीपर क्लास के लिए यह 11:00 बजे खुलती है. आपको इससे पहले ही पूरी तैयारी करके बैठना होगा, क्योंकि कुछ सेकंड की देरी भी आपकी सीट वेटिंग में डाल सकती है.
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5.ऐसे तुरंत करें पेमेंट
बुकिंग के दौरान तेज पेमेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जल्दी डिटेल्स भरना. अगर आप पेमेंट में देरी करते हैं तो आपकी सीट किसी और को मिल सकती है, इसलिए IRCTC eWallet, UPI या नेट बैंकिंग जैसे तेज विकल्पों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. पहले से सेव किए गए पेमेंट ऑप्शन आपके समय को काफी हद तक बचा सकते हैं और ट्रांजैक्शन जल्दी पूरा हो जाता है.
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6.ऐसे मिलेगी कंफर्म टिकट
ध्यान रखें तत्काल टिकट कंफर्म सीट की पूरी गारंटी नहीं देता, बल्कि यह पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर काम करता है. ऐसे में किस्मत से ज्यादा आपकी तैयारी और स्पीड आपका टिकट तय करती है. अगर आप ऊपर बताए गए सभी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करके हैं तो आपको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
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