IND vs PAK: अभिषेक-गिल की धुलाई से बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाजों से भिड़े शाहीन-रऊफ
सिर्फ डेटा डिलीट करना ही नहीं पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 काम, नहीं तो सारी प्राइवेसी हो जाएगी लीक
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा
Rashifal 22 September 2025: आज इन राशियों के लोग पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rain Alert: विदा लेते-लेते इन राज्यों में जमकर बरसेगा मानसून, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी
4 साल की सजा काटने के बाद फिर से भेजा जेल, कोरोना के बारे में दुनिया को बताने वाली पत्रकार से चीन ले बदला
IND vs PAK: पाकिस्तान ने मैच से पहले कर दिया 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा ड्रामा, मैदान पर '6-0' क्यों चिल्ला रहे थे हारिस रऊफ
कौन है Mithun Manhas? जो बन सकते हैं BCCI के नए अध्यक्ष
ODI में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एमएस धोनी से भी आगे हैं ये खिलाड़ी
यूटिलिटी
सुमित तिवारी | Sep 21, 2025, 10:20 PM IST
1.ट्रेन हुई लेट मिलेगा पैसा
यात्रियों का नुकसान हो इसलिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. जिनमें ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को रिफंड दिया जाता है. हालांकि यह ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर मिलता है. लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी हैं जिसके लेट होने पर यात्रियों को पैसा वापस दिया जाता है.
2.1 घंटे लेट होने पर
आपको बता दें तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसे आईआरसीटीसी ऑपरेट करती है. आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक अगर तेजस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटा लेट होती है. तो प्रति यात्री 100 रुपये दिए जाते हैं.
3.2 घंटे लेट होने पर
वहीं अगर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे लेट होती है तो प्रति यात्री 250 रुपये दिए जाते हैं. बता दें कि अगर ट्रेन लेट होती हैं तो यात्रियों को फोन पर एक लिंक आता है जिसमें जरूरत की सभी जानकारी दर्ज करनी होती है.
4.अकाउंट में आते हैं पैसे
इसके बाद आईआरसीटीसी यात्रियों के उसी अकाउंट में पैसे भेजता है. जिस अकाउंट के जरिए उन्होंने टिकट बुक की होती है.
5.कभी कभार होती है लेट
हालांकि ऐसा बहुत रियर केस में होता है कि तेजस एक्सप्रेस लेट जाए. लेकिन जब यह ट्रेन लेट होती है. तो यात्रियों को मुआवजा भी मिलता है.