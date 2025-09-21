अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
अगर आप भी तेजस एक्सप्रेस से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल अगर ट्रेन होती है लेट तो IRCTC खाते में भेजता है पैसे. जान लीजिए क्या है नियम.

Sep 21, 2025, 10:20 PM IST

1.ट्रेन हुई लेट मिलेगा पैसा

ट्रेन हुई लेट मिलेगा पैसा
यात्रियों का नुकसान हो इसलिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं. जिनमें ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को रिफंड दिया जाता है. हालांकि यह ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर मिलता है. लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी हैं जिसके लेट होने पर यात्रियों को पैसा वापस दिया जाता है. 

2.1 घंटे लेट होने पर

1 घंटे लेट होने पर
आपको बता दें तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है जिसे आईआरसीटीसी ऑपरेट करती है. आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक अगर तेजस एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से एक घंटा लेट होती है. तो प्रति यात्री 100 रुपये दिए जाते हैं.

3.2 घंटे लेट होने पर 

2 घंटे लेट होने पर 
वहीं अगर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे लेट होती है तो प्रति यात्री 250 रुपये दिए जाते हैं. बता दें कि अगर ट्रेन लेट होती हैं तो यात्रियों को फोन पर एक लिंक आता है जिसमें जरूरत की सभी जानकारी दर्ज करनी होती है. 
 

4.अकाउंट में आते हैं पैसे

अकाउंट में आते हैं पैसे
इसके बाद आईआरसीटीसी यात्रियों के उसी अकाउंट में पैसे भेजता है. जिस अकाउंट के जरिए उन्होंने टिकट बुक की होती है. 

5.कभी कभार होती है लेट

कभी कभार होती है लेट
हालांकि ऐसा बहुत रियर केस में होता है कि तेजस एक्सप्रेस लेट जाए. लेकिन जब यह ट्रेन लेट होती है. तो यात्रियों को मुआवजा भी मिलता है.

