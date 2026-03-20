मात्र 30 रुपये की बचत आपको बना देगी 24,00,000 रुपये का मालिक, जानें क्या है ये सरकारी योजना!

1 . PPF स्कीम क्या है और इसमें कैसे निवेश करें?

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF भारत में लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजनाओं में से एक है. यह भारत सरकार की बेहद सुरक्षित 15 साल की लंबी अवधि वाली छोटी बचत योजना है. कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में बचत खाता खोल सकता है और सालाना कम से कम 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. यह खाता डाकघरों के साथ-साथ बैंकों में भी खोला जा सकता है. (फोटो: AI generated)

