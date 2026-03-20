मात्र 30 रुपये की बचत आपको बना देगी 24,00,000 रुपये का मालिक, जानें क्या है ये सरकारी योजना!

यूटिलिटी
रईश खान | Mar 20, 2026, 10:08 PM IST
1.PPF स्कीम क्या है और इसमें कैसे निवेश करें?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF भारत में लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजनाओं में से एक है. यह भारत सरकार की बेहद सुरक्षित 15 साल की लंबी अवधि वाली छोटी बचत योजना है. कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में बचत खाता खोल सकता है और सालाना कम से कम 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. यह खाता डाकघरों के साथ-साथ बैंकों में भी खोला जा सकता है. (फोटो: AI generated)
2.15 साल में कितना फंड हो जाता है जमा
यह योजना 15 वर्षों के लिए है. वर्तमान में इस योजना की वार्षिक ब्याज दर लगभग 7.1% है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है. अगर कोई व्यक्ति हर महीने 3,000 रुपये निवेश करता है, तो एक साल में उसका निवेश 36,000 रुपये हो जाएगा. इस प्रकार 15 वर्षों में कुल निवेश 5.40 लाख रुपये होगा. ब्याज जोड़ने के बाद यह राशि लगभग 9.76 लाख रुपये तक बढ़ सकती है. जिसका अर्थ है कि निवेशक को लगभग 4.36 लाख रुपये का लाभ मिलेगा. (फोटो: AI generated)
3.25 वर्षों में बड़ा फंड तैयार
अगर निवेशक 15 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी इस खाते को जारी रखते हैं, तो रिटर्न बढ़ सकता है. इस योजना को 5-5 वर्षों के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति 25 वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये का निवेश करता रहता है, तो उसका कुल निवेश लगभग 9 लाख रुपये होगा. चक्रवृद्धि ब्याज के कारण यह फंड बढ़कर 24.73 लाख रुपये हो सकता है. (फोटो: AI generated)
4.लॉन्ग टाइम निवेश का विकल्प
विशेषज्ञों का मानना है कि PPF उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो बिना जोखिम के धीरे-धीरे धन जमा करना चाहते हैं. इसमें सरकारी गारंटी, स्थिर ब्याज दरें और कर संबंधी लाभ भी उपलब्ध हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी नियमित बचत समय के साथ एक बड़ी राशि में बदल सकती है. यही कारण है कि यह योजना दीर्घकालिक सुरक्षित निवेश के लिए लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है. (फोटो: AI generated)
5.डिस्क्लेमर
डिस्क्लेमर: यहां दी गई निवेश संबंधी जानकारी केवल सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए हिंदी प्रबंधन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें और निवेश करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से