Railway New Rules: ट्रेन में सफर करने से पहले रेलवे के ये 10 नियम आपको जरूर जानने चाहिए! एक भी गलती की तो जुर्माना पक्का

3 . सामान ले जाने की भी है लिमिट

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हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी सामान ले जाने की सीमा तय है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, सफर के दौरान यात्री अलग-अलग कैटगरी के आधार पर 35 से 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. स्लीपर और AC-3 में 40 किलो, AC-2 में 50 किलो और AC-1 में 70 किलो की सीमा तय है. इससे अधिक सामान होने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

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