RAC vs Waiting List: क्या RAC टिकट को कैंसिल कर सकते हैं? जानें वेटिंग लिस्ट के मुकाबले इसमें मिलते हैं कौन-से ज्यादा फायदे

यूटिलिटी
Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 11:22 AM IST
1.क्या होता है RAC टिकट?
अगर आप ट्रेनों से सफर करते हैं तो आप RAC शब्द से जरूर परिचित होंगे, लेकिन पहली बार यात्रा करने वालों के लिए यह थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. इसलिए इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं.
(Image Credit: Canva)
2. RAC टिकट मिलने का मतलब
RAC का पूरा नाम है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन. यह भारतीय रेलवे का एक स्पेशल टिकट स्टेटस होता है, जो कंफर्म टिकट और वेटिंग लिस्ट के बीच आता है. RAC टिकट मिलने का मतलब है कि आपको ट्रेन में यात्रा करने की गारंटी है, यानी आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं और आपकी सीट भी तय होती है, लेकिन आपको पूरी बर्थ नहीं मिलती. आमतौर पर एक साइड लोअर बर्थ को दो यात्रियों के बीच बांटा जाता है, जिसमें दोनों बैठकर सफर करते हैं. हालांकि, अगर बाद में सीट खाली होती है तो आपको पूरी बर्थ भी मिल सकती है.
(Image Credit: Canva)
3.कैसे काम करता है RAC का सिस्टम?
RAC का सिस्टम इस तरह काम करता है कि जब किसी ट्रेन की सभी कंफर्म बर्थ भर जाती हैं, तब रेलवे सीमित संख्या में RAC टिकट जारी करता है. हर RAC टिकट पर दो यात्रियों को एक ही बर्थ पर बैठने की जगह मिलती है. जैसे ही कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करता है या यात्रा नहीं करता, तो RAC यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर कंफर्म बर्थ में अपग्रेड कर दिया जाता है. इसी तरह, अगर कोई RAC टिकट कैंसिल करता है तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को RAC में आगे बढ़ा दिया जाता है.
(Image Credit: Canva)
4.क्या RAC वाले को मिल सकती है पूरी सीट?
RAC वाले यात्री को पूरी बर्थ कब मिलेगी, यह पूरी तरह सीट उपलब्धता पर निर्भर करता है. आमतौर पर ट्रेन के डिपार्चर से कुछ घंटे पहले चार्ट तैयार किया जाता है, और अगर उस समय तक पर्याप्त सीटें खाली हो जाती हैं तो RAC टिकट कंफर्म हो सकता है. इसके अलावा, यात्रा के दौरान भी अगर कंफर्म टिकट वाला कोई यात्री बीच रास्ते में उतर जाए या ट्रेन में मौजूद न हो तो, TTE खाली बर्थ को RAC यात्रियों को अलॉट कर सकता है.
(Image Credit: Canva)
5.वेटिंग लिस्ट से कितनी बेहतर से RAC?
अगर तुलना करें तो RAC, वेटिंग लिस्ट से बेहतर होता है. वेटिंग लिस्ट में आपको ट्रेन में चढ़ने की भी गारंटी नहीं होती, जबकि RAC में आप निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं और कम से कम बैठने की जगह तो मिल ही जाती है. साथ ही, RAC में कंफर्म होने की संभावना भी बनी रहती है, जो वेटिंग लिस्ट में कम होती है.
(Image Credit: Canva)
6.क्या RAC टिकट को कर सकते हैं कैंसिल?
RAC टिकट को आप कंफर्म टिकट की तरह ही कैंसिल कर सकते हैं. अगर आप समय पर टिकट रद्द करते हैं तो आपको नियमों के अनुसार रिफंड मिल जाता है, हालांकि रेलवे कुछ कैंसलेशन चार्ज काटता है.
(Image Credit: Canva)
7.रेलवे की स्मार्ट व्यवस्था
RAC भारतीय रेलवे की एक स्मार्ट व्यवस्था है, जिससे उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सफर करने का मौका मिलता है. यह पूरी तरह आरामदायक तो नहीं होता, लेकिन वेटिंग लिस्ट में फंसे रहने से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है, इसलिए अगली बार जब आपके टिकट पर RAC लिखा हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
(Image Credit: Canva)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.