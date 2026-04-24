RAC vs Waiting List: क्या RAC टिकट को कैंसिल कर सकते हैं? जानें वेटिंग लिस्ट के मुकाबले इसमें मिलते हैं कौन-से ज्यादा फायदे

3 . कैसे काम करता है RAC का सिस्टम?

3

RAC का सिस्टम इस तरह काम करता है कि जब किसी ट्रेन की सभी कंफर्म बर्थ भर जाती हैं, तब रेलवे सीमित संख्या में RAC टिकट जारी करता है. हर RAC टिकट पर दो यात्रियों को एक ही बर्थ पर बैठने की जगह मिलती है. जैसे ही कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करता है या यात्रा नहीं करता, तो RAC यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर कंफर्म बर्थ में अपग्रेड कर दिया जाता है. इसी तरह, अगर कोई RAC टिकट कैंसिल करता है तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को RAC में आगे बढ़ा दिया जाता है.

(Image Credit: Canva)