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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest

पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest

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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest

अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट ​रिस्क लेना नहीं चाहते, वहीं बैंक में ब्याज दर कम लग रही है तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित होने के साथ ही जल्दी ही दोगुना हो जाएगा. इस पर हाई रिटर्न मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम...

Nitin Sharma | Jun 03, 2026, 04:50 PM IST

1.डबल हो जाता है पैसा

डबल हो जाता है पैसा
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हम बात कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम की. जिसे टीडी भी कहा जाता है. इसमें बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से ज्यादा ब्याज मिलता है. इतना ही नहीं कुछ समय में आपका पैसा डबल हो सकता है. आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल

(Credit Image AI)

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2.स्कीम में निवेश के लिए 1000 रुपये में खुलवा सकते हैं खाता

स्कीम में निवेश के लिए 1000 रुपये में खुलवा सकते हैं खाता
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अगर आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम पाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां खाता खुलवाना पड़ेगा. इसमें टीडी स्कीम के लिए मात्र 1000 रुपये से आपका अकाउंट खुल सकता है. इसके बाद आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं.  

(Credit Image AI)

3.यह है टाइम डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज

यह है टाइम डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है. इस स्कीम में आपको 6.9 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक सालाना ब्याज मिल सकता है. जो बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है. हालांकि ब्याज की यह दर समय पर निर्भर करती है. 

(Credit Image AI)

4.क्या है टाइम डिपॉजिट स्कीम

क्या है टाइम डिपॉजिट स्कीम
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए डिपॉजिट किया जा सकता है. इसमें एक साल के पैसा डिपॉजिट करने पर 6.9 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वहीं 2 साल के निवेश करने पर सालाना 7.0 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वहीं 3 साल की टीडी पर 7.1 प्रतिशत और 5 साल के लिए निवेश पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल सकता है.

(Credit Image AI)

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    5.इस समय पर डबल हो जाएगा पैसा

    इस समय पर डबल हो जाएगा पैसा
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    अगर आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको 2 लाख 24974 रुपये ब्याज मिलेगा. वहीं इसे 10 साल के लिए निवेश करने पर आपको अपने मूल से भी ज्यादा का ब्याज मिलेगा. 5 लाख रुपये 10 साल तक निवेश करने पर आपको 10,51,175 रुपये मिल सकते हैं.

    (Credit Image AI)

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