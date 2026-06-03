Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest

4 . क्या है टाइम डिपॉजिट स्कीम

4

पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए डिपॉजिट किया जा सकता है. इसमें एक साल के पैसा डिपॉजिट करने पर 6.9 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वहीं 2 साल के निवेश करने पर सालाना 7.0 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वहीं 3 साल की टीडी पर 7.1 प्रतिशत और 5 साल के लिए निवेश पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल सकता है.

(Credit Image AI)