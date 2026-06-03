Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस एक स्कीम में मिलेगा दोगुना पैसा, सुरक्षित निवेश की गारंटी के साथ मिलेगा हाई Interest

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Nitin Sharma | Jun 03, 2026, 04:50 PM IST
1.डबल हो जाता है पैसा
हम बात कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम की. जिसे टीडी भी कहा जाता है. इसमें बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से ज्यादा ब्याज मिलता है. इतना ही नहीं कुछ समय में आपका पैसा डबल हो सकता है. आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल
(Credit Image AI)
2.स्कीम में निवेश के लिए 1000 रुपये में खुलवा सकते हैं खाता
अगर आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम पाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां खाता खुलवाना पड़ेगा. इसमें टीडी स्कीम के लिए मात्र 1000 रुपये से आपका अकाउंट खुल सकता है. इसके बाद आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं.
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3.यह है टाइम डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है. इस स्कीम में आपको 6.9 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक सालाना ब्याज मिल सकता है. जो बैंकों के मुकाबले काफी ज्यादा है. हालांकि ब्याज की यह दर समय पर निर्भर करती है.
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4.क्या है टाइम डिपॉजिट स्कीम
पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए डिपॉजिट किया जा सकता है. इसमें एक साल के पैसा डिपॉजिट करने पर 6.9 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वहीं 2 साल के निवेश करने पर सालाना 7.0 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. वहीं 3 साल की टीडी पर 7.1 प्रतिशत और 5 साल के लिए निवेश पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल सकता है.
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5.इस समय पर डबल हो जाएगा पैसा
अगर आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 5 साल के लिए 5 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको 2 लाख 24974 रुपये ब्याज मिलेगा. वहीं इसे 10 साल के लिए निवेश करने पर आपको अपने मूल से भी ज्यादा का ब्याज मिलेगा. 5 लाख रुपये 10 साल तक निवेश करने पर आपको 10,51,175 रुपये मिल सकते हैं.
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