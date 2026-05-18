Post Office Scheme: बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए बेस्ट हैं पोस्ट ऑफिस की ये 5 स्कीम, बिना रिस्क बढ़ेगा पैसा

2 . सुकन्या समृद्धि योजना

2

अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेहतरीन

ऑप्शन हो सकती है. इस स्कीम में बच्ची के जन्म के साथ ही निवेश करने पर 14 साल तक जमा कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2 प्रतिशक ब्याज मिलता है, जो आपके पैसे को तेजी से डबल कर देता है. इतना ही नहीं इस पैसे से मिलने वाला रिटर्न भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. वहीं इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति कम से कम मात्र 250 रुपये से निवेश कर सकता है. वहीं अधिक से अधिक 1 लाख 75 हजार रुपये एक साल में जमा कर सकता है.

(Credit Image AI)