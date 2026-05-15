FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Indian Army Agniveer Admit Card 2026: भारतीय सेना अग्निवीर एडमिट कार्ड 2026, joinindianarmy.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड

भारतीय सेना अग्निवीर एडमिट कार्ड 2026, joinindianarmy.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड

भारत के किस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल?

भारत के किस शहर में मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल?

न प्रोड्यूसर दादा, न थलापति पापा.. जैसन संजय को इस शख्स ने दिलाया डायरेक्टर बनने का मौका

न प्रोड्यूसर दादा, न थलापति पापा.. जैसन संजय को इस शख्स ने दिलाया डायरेक्टर बनने का मौका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शोर पर इतने सख्त नियम कि रात में टॉयलेट फ्लश करने से भी कतराते हैं लोग, कौन-सा है ये देश

शोर पर इतने सख्त नियम कि रात में टॉयलेट फ्लश करने से भी कतराते हैं लोग, कौन-सा है ये देश

Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म

कंपनी सेक्रेटरी भी हैं करप्शन केस में बर्खास्त हुईं IAS पद्मा जायसवाल, जानें किस यूनिवर्सिटी से की है MBA की पढ़ाई

कंपनी सेक्रेटरी भी हैं करप्शन केस में बर्खास्त हुईं IAS पद्मा जायसवाल, जानें किस यूनिवर्सिटी से की है MBA की पढ़ाई

HomePhotos

यूटिलिटी

Post Office Scheme: बिना रिस्क पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में डबल होगा पैसा, जानें निवेश का तरीका और पूरा गणित

जब भी सुरक्षित निवेश की बात करते हैं तो लोग के जहन में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस आता है. पोस्ट ऑफिस ने कई सारी स्कीम चलाई हुई हैं, लेकिन बहुत से लोगों मानना है कि इसमें कम ब्याज मिलता है. ऐसे में हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका पैसा सुरक्षित होने के साथ ही डबल हो जाएगा...

Nitin Sharma | May 15, 2026, 12:24 PM IST

1.जानें कौन सी है ये स्कीम

जानें कौन सी है ये स्कीम
1

पोस्ट ऑफिस की जिस स्कीम में पैसा इंवेस्ट कर डबल हो सकता है. उसका नाम है किसान विकास पत्र योजना. इस योजना में छोटी से लेकर बड़ी रकम इंवेस्ट की जा सकती है. इसमें व्यक्ति को एक मुश्त रकम जमा करनी होती है, जो एक समय के बाद डबल हो जाती है. वहीं आपका निवेश भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.इतने दिन में डबल हो जाएगा पैसा

इतने दिन में डबल हो जाएगा पैसा
2

पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में 7.5 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिलता है. हालांकि यह सरकार और साल के हिसाब से कई बार बदला भी जाता है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा 9 साल 7 महीने के भीतर डबल हो जाता है.

(Credit Image AI)

3.इस स्कीम में कौन कर सकता है निवेश

इस स्कीम में कौन कर सकता है निवेश
3

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ज्यादातर वो लोग निवेश करते हैं, जिनकी आय कम होती है और वह रिस्क नहीं लेना चाहते. इसमें छोटी रकम निवेश करने पर कम खतरा और हाई इंटरेस्ट मिलता है. इस स्कीम के तहत बच्चों के भविष्य से लेकर अपने फ्यूचर प्लान के लिए एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं, जो मात्र 115 माह डबल होकर आपको मिल जाएगा.

(Credit Image AI)

4.ये है किसान पत्र स्कीम के फायदे

ये है किसान पत्र स्कीम के फायदे
4

इस स्कीम में निवेश करने पर आपको गारंटीड डबल पैसा मिलेगा. इसमें मार्केट रिस्क नहीं है. वहीं आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा. इसके साथ ही निवेशकों को बाजार गिरने या उठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस स्कीम में आप अच्छी खासी बच कर सकते हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.एक समय बाद निकाल सकते हैं पैसा

एक समय बाद निकाल सकते हैं पैसा
5

किसान विकास पत्र स्कीम में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं. वहीं स्कीम में निवेश की कोई सीमा नहीं है. इसकी शुरुआत आप मात्र 1000 रुपये से कर सकते हैं. वहीं स्कीम में निवेश करने के बाद अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो निवेश के 2 साल 6 माह बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं. 

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शोर पर इतने सख्त नियम कि रात में टॉयलेट फ्लश करने से भी कतराते हैं लोग, कौन-सा है ये देश
शोर पर इतने सख्त नियम कि रात में टॉयलेट फ्लश करने से भी कतराते हैं लोग, कौन-सा है ये देश
Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म
Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर रिलीज हुआ अनकट वर्जन, जानें भारत में कब-किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी 1786 करोड़ी फिल्म
कंपनी सेक्रेटरी भी हैं करप्शन केस में बर्खास्त हुईं IAS पद्मा जायसवाल, जानें किस यूनिवर्सिटी से की है MBA की पढ़ाई
कंपनी सेक्रेटरी भी हैं करप्शन केस में बर्खास्त हुईं IAS पद्मा जायसवाल, जानें किस यूनिवर्सिटी से की है MBA की पढ़ाई
Post Office Scheme: बिना रिस्क पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में डबल होगा पैसा, जानें निवेश का तरीका और पूरा गणित
बिना रिस्क पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में डबल होगा पैसा, जानें निवेश का तरीका और पूरा गणित
Surya Gochar 2026: सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन 5 राशियों की टेंशन, धनहानि, तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना
सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन 5 राशियों की टेंशन, धनहानि, तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना
MORE
Advertisement
धर्म
Ekadashi Paran Rules: एकादशी व्रत पारण के समय से लेकर नियमों का रखें खास ध्यान, इनकी अनदेखी करने पर नहीं मिलता व्रत का फल 
एकादशी व्रत पारण के समय से लेकर नियमों का रखें खास ध्यान, इनकी अनदेखी करने पर नहीं मिलता व्रत का फल
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां जगा देती हैं पति का भाग्य, कंगाल भी हो जाता है धनवान
इस मूलांक की लड़कियां जगा देती हैं पति का भाग्य, कंगाल भी हो जाता है धनवान
Vrishabh Sankranti: सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही क्यों बढ़ने लगती है गर्मी, ज्योतिष में छिपा है इसका रहस्य
सूर्य के इस राशि में प्रवेश करते ही क्यों बढ़ने लगती है गर्मी, ज्योतिष में छिपा है इसका रहस्य
Shani Jayanti 2026: शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी
शनि जयंती के साथ ही चंद्रमा गोचर से बन रहा बेहद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के जातकों की लगेगी लॉटरी
Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
MORE
Advertisement