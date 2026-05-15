Post Office Scheme: बिना रिस्क पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में डबल होगा पैसा, जानें निवेश का तरीका और पूरा गणित

3 . इस स्कीम में कौन कर सकता है निवेश

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ज्यादातर वो लोग निवेश करते हैं, जिनकी आय कम होती है और वह रिस्क नहीं लेना चाहते. इसमें छोटी रकम निवेश करने पर कम खतरा और हाई इंटरेस्ट मिलता है. इस स्कीम के तहत बच्चों के भविष्य से लेकर अपने फ्यूचर प्लान के लिए एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं, जो मात्र 115 माह डबल होकर आपको मिल जाएगा.

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