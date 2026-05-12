Post Office Schemes: बच्चों की पढ़ाई से लेकर करियर तक सुरक्षित करेंगी ये 4 पोस्ट ऑफिस स्कीम, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न

2 . सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

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अगर आपकी बेटी है तो सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके तहत 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर आप साल में 250 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये सालना 15 साल तक जमा करा सकते हैं. इसके बाद 18 से 21 साल की उम्र तक आप पैसे को निकाल सकते हैं. इस पैसे पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा, जो तेजी से आपके जमा पैसे को डबल कर देगा.

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