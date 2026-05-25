Post Office Scheme: पति-पत्नी ने इस स्कीम में लगाया पैसा तो मिलेगा भारी रिटर्न, मात्र 5 साल में आएगा 5.55 लाख रुपये का ब्याज

5 . पति पत्नी मिलकर 15 लाख का निवेश कर सकते हैं

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इस स्कीम के तहत पति पत्नी ​मिलकर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 15 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इनकी इस राशि पर 7.4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, जो हर महीने के हिसाब से करीब 9250 रुपये बैठता है. इसका सालाना ब्याज 1 लाख 11 हजार रुपये बन जाएगा. इस हिसाब से 5 साल में आपको 5.55 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा. वहीं 5 साल पूरे होने के बाद आपको आपकी पूरी रकम वापस मिल जाएगी. इसे आप फिर से फिक्स करा सकते हैं.

(Credit Image AI)

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