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Post Office Scheme: पति-पत्नी ने इस स्कीम में लगाया पैसा तो मिलेगा भारी रिटर्न, मात्र 5 साल में आएगा 5.55 लाख रुपये का ब्याज

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का प्रभाव शेयर बाजार से लेकर सोना चांदी तक पर पड़ रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देशों में मंदी का डर सताने लगा है, ऐसे में अगर आप के पास पैसा रखा है और उसे निवेश कर सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का रुख कर सकते हैं...

Nitin Sharma | May 25, 2026, 10:05 AM IST

1.पोस्ट ऑफिस की स्कीम

पोस्ट ऑफिस की स्कीम
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पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसी जगह है, जहां अलग अलग स्कीम में निवेश कर आप अपना पैसा सुरक्षति रखने के साथ ही बेहतर रिटर्न पा सकते हैं. यह एसआईपी या म्यूचुअल फंड से कम बेहतर और पूरी तरह से सुरक्षित है. इसी में आप पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम ले सकते हैं, जो हर महीने आपको बेहतर रिटर्न देगी. आइए जानते हैं...

(Credit Image AI)

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2.5 साल में रिटर्न होगा पूरा पैसा

5 साल में रिटर्न होगा पूरा पैसा
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अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है. साथ ही आप चाहते हैं कि आपके खाते में हर एक फिक्स अकाउंट आता रहे तो पोस्ट ऑफिस की POMIS स्कीम ले सकते हैं. इस स्कीम में रिस्क न के बराबर है. वहीं रिटर्न अच्छा खासा है. इतना ही नहीं इस स्कीम में आप पति पत्नी मिलकर भी निवेश कर सकते हैं, जिसके ब्याज से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी. 5 साल में आपका पैसा भी रिटर्न हो जाएगा. आइए जानते हैं पूरी स्कीम

(Credit Image AI)

3.पोस्ट ऑफिस की POMIS स्कीम

पोस्ट ऑफिस की POMIS स्कीम
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पोस्ट ऑफिस की POMIS यानी Post Office Monthly Income Scheme एक ऐसी स्कीम हे, जिसमें एक बार पैसा जमा करने पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है. यह ब्याज आपको 7.4 प्रतिशत सालाना के हिसाब से मिलेगा. वहीं 5 साल बाद आपकी एफडी के पैसे भी पूरे रिटर्न होंगे. 

(Credit Image AI)

4.पति पत्नी को Joint Account खोलने पर मिलेगा फायदा

पति पत्नी को Joint Account खोलने पर मिलेगा फायदा
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दरअसल पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सिंगल अकाउंट खोलने पर आप 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. वहीं जब पति पत्नी ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो इसकी लिमिट 15 लाख रुपये हो जाती है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.पति पत्नी मिलकर 15 लाख का निवेश कर सकते हैं

पति पत्नी मिलकर 15 लाख का निवेश कर सकते हैं
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इस स्कीम के तहत पति पत्नी ​मिलकर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 15 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इनकी इस राशि पर 7.4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, जो हर महीने के हिसाब से करीब 9250 रुपये बैठता है. इसका सालाना ब्याज 1 लाख 11 हजार रुपये बन जाएगा. इस हिसाब से 5 साल में आपको 5.55 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा. वहीं 5 साल पूरे होने के बाद आपको आपकी पूरी रकम वापस मिल जाएगी. इसे आप फिर से फिक्स करा सकते हैं.

(Credit Image AI)

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