Post Office Scheme: युद्ध हो या फिर मंदी, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगा दिया पैसा तो किसी भी हाल में मिलेगा तगड़ा रिटर्न

2 . एफडी पर मिलता है फिक्स रिटर्न

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पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम हैं, जो व्यक्ति अपनी जरूरत, समय और जेब को देखकर ले सकता है. अगर आप अपने पैसे का ज्यादा से ज्यादा ​रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं तो एफडी एक बेहतरीन तरीका है. इसमें आपको एक अवधि के हिसाब से ब्याज मिलता है. अगर आप एक साल के लिए पैसा फिक्स डिपोजिट करते हैं तो 6.9 प्रतिशत, 2 साल के 7 प्रतिशत, 3 साल के 7.1 प्रतिशत और 5 के लिए करने पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है.

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