Post Office Scheme: युद्ध हो या फिर मंदी, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में लगा दिया पैसा तो किसी भी हाल में मिलेगा तगड़ा रिटर्न

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Nitin Sharma | May 14, 2026, 02:28 PM IST
1.सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न
पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम कम जोखिम और पूरी तरह से सुरक्षित निवेश के मामले में सबसे पहले आता है. इसमें एक तय समय पर गारंटीड रिटर्न मिलता है. यही वजह है कि बच्चों के भविष्य से लेकर रिटायरमेंट की प्लानिंग तक के लिए लोग सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की स्कीम का रुख करते हैं.
(Credit Image AI)
2.एफडी पर मिलता है फिक्स रिटर्न
पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम हैं, जो व्यक्ति अपनी जरूरत, समय और जेब को देखकर ले सकता है. अगर आप अपने पैसे का ज्यादा से ज्यादा रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं तो एफडी एक बेहतरीन तरीका है. इसमें आपको एक अवधि के हिसाब से ब्याज मिलता है. अगर आप एक साल के लिए पैसा फिक्स डिपोजिट करते हैं तो 6.9 प्रतिशत, 2 साल के 7 प्रतिशत, 3 साल के 7.1 प्रतिशत और 5 के लिए करने पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है.
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3.कितना पैसा कर सकते हैं निवेश
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप 1000 रुपये से शुरू कर अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी पैसा फिक्स कर सकते हैं. साथ ही अपनी जरूरत के हिसाब से समय सीमा भी तय कर सकते हैं.
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4.कौन ले सकता है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कोई भी भारतीय ले सकता है. वहीं उसकी उम्र 10 से ज्यादा होनी चाहिए. यानी जरूर नहीं की आप व्यस्क ही हो, 10 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे पर भी यह खाता खोला जा सकता है. वहीं तीन लोगों तक का जॉइंट अकाउंट भी संभव है.
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5.क्यों खास है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम की सबसे बड़ी ताकत सुरक्षा है. यह सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित है. इसमें बाजार के उतार चढ़ाव, मंदी से लेकर युद्ध तक का भी कोई असर नहीं पड़ता है. यही वजह है कि यह उन निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प है, जो बिना किसी खतरे के स्थिर रिटर्न चाहते हैं.
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