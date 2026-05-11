Post Office Scheme: पति-पत्नी को अमीर बना देगी पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, 10 साल में मिलेंगे 41 लाख रुपये, जानें इंवेस्ट का पूरा गणित

4 . यह है निवेश का पूरा कैलकुलेशन

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पति पत्नी दोनों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाकर हर माह 12000 12000 हजार रुपये जमा कराये. पति पत्नी दोनों के मिलाकर यह 24000 रुपये बैठता है. अब मात्र 10 साल की अवधि चुनें. इसमें 5 साल की मैच्योरिटी + 5 साल का एक्सटेंशन इससे आप कुल 28,80,000 लाख रुपये जमा करेंगे. इस पर करीब 12,20,509 रुपये ब्याज मिलेंगे. ऐसे में मात्र 10 साल में आपको मैच्योरिटी पर 41,00,509 रुपये मिलेंगे.

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