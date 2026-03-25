Post Office Scheme: डाकघर की सबसे बेहतरीन योजना, हर तीन महीने में आपके खाते में आएंगे ₹51,250

4 . 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड

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60 साल की अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है. हालांकि, सरकार ने इस योजना में निवेश करने के लिए विशेष छूट दी है, भले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत सेवानिवृत्त होने वालों की आयु 55 वर्ष से अधिक हो और रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वालों की आयु 50 वर्ष से अधिक हो.

इस योजना की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. इसमें ब्याज की गणना प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में की जाती है और आपको दिया जाता है. अगर किसी कारण खाता 5 साल से पहले बंद किया जाता है तो टैक्स काटकर धन वापस कर दिया जाता है.