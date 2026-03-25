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Post Office Scheme: डाकघर की सबसे बेहतरीन योजना, हर तीन महीने में आपके खाते में आएंगे ₹51,250

Post Office Best Scheme: हर व्यक्ति अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचत (Saving) करना चाहता है, लेकिन वह निवेश कहां करे? इसको लेकर काफी कन्फ्यूज में रहता है. आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम बताने जा रहे हैं, जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा.

रईश खान | Mar 25, 2026, 09:41 PM IST

1.सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) क्या है?

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) क्या है?
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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme-SCSS) भारत सरकार की एक सुरक्षित योजना है, जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. यह आपको किसी का इंतजार किए बिना आरामदायक जीवन जीने में मदद करने के लिए शानदार ब्याज दरें प्रदान करती है.
 

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2.पैसा डूबने का खतरा नहीं

पैसा डूबने का खतरा नहीं
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इस स्कीम को डाकघर (Post Office) और अधिकृत बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाता है. यहां एक भी पैसे का जोखिम नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा जमा किया गया प्रत्येक रुपया सीधे सरकार द्वारा गारंटीकृत है. वर्तमान में SCSS योजना पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर मिलता है. यह बैंकों की सामान्य FD ब्याज दर से कहीं अधिक है, जो इसे खास बनाती है.
 

3.मात्र 1,000 रुपये से खोल सकते हैं खाता

मात्र 1,000 रुपये से खोल सकते हैं खाता
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इस योजना में निवेश करने के लिए आपको लाखों रुपये की आवश्यकता नहीं है. मात्र 1,000 रुपये से भी खाता खोल सकते हैं. आप अधिकतम 30 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. एक और अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट भी मिलेगी.
 

4.5 साल का मैच्योरिटी पीरियड

5 साल का मैच्योरिटी पीरियड
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60 साल की अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है. हालांकि, सरकार ने इस योजना में निवेश करने के लिए विशेष छूट दी है, भले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के तहत सेवानिवृत्त होने वालों की आयु 55 वर्ष से अधिक हो और रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वालों की आयु 50 वर्ष से अधिक हो.
इस योजना की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है. इसमें ब्याज की गणना प्रत्येक तीन माह (त्रैमासिक) में की जाती है और आपको दिया जाता है. अगर किसी कारण खाता 5 साल से पहले बंद किया जाता है तो टैक्स काटकर धन वापस कर दिया जाता है.

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5.हर तीन महीने में आएंगे 51,250 रुपये

हर तीन महीने में आएंगे 51,250 रुपये
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इस स्कीम का असली जादू यह है कि अगर आप 25 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो आपको हर तीन महीने में 8.2% की ब्याज दर से 51,250 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे. यानी हर महीने 17,000 रुपये आपके खाते में आएंगे. 5 साल बाद 25 लाक रुपये की मूल राशि निकाल सकते हैं. चाहें तो उसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं.
 

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