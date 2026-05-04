Post Office Scheme: डाकघर की जीरो रिस्क स्कीम, सिर्फ एक बार जमा करें, ₹2 लाख तक कमाएं!

3 . तिमाही आधार पर होगी ब्याज की गणना

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अगर आप भी सेविंग का करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम बेहतर विकल्प हो सकती है. इसमें एक बार निवेश करने पर 2 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज के रूप में कमा सकते हैं. ब्याज की गणना तिमाही आधार पर होती है, लेकिन इसका भुगतान सालाना (Annually) किया जाता है. (फोटो: AI)

