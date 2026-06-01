क्या है PM SVANidhi Scheme? आधार से ही बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन 

1 . पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna)

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1 जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं. PM नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के छह साल पूरा होने पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज हम #6YearsofPMSVANidhi मना रहे हैं'. उन्होंने सभी लाभार्थियों शुभकामनाएं भी दीं. अगर आप अपना छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की तंगी के चलते स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्कीम आपकी मदद कर सकती है. (AI Image)