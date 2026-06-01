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क्या है PM SVANidhi Scheme? आधार से ही बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन 

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क्या है PM SVANidhi Scheme? आधार से ही बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन 

PM नरेंद्र मोदी ने आज PM SVANidhi Scheme के 6 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट साझा कर इस योजना के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं. इस योजना ने लाखों रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदलने का काम किया है. आइए जानें क्या है पीएम स्वनिधि योजना..

Abhay Sharma | Jun 01, 2026, 08:44 PM IST

1.पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna)  

पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna)  
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1 जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं. PM नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के छह साल पूरा होने पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज हम #6YearsofPMSVANidhi मना रहे हैं'. उन्होंने सभी लाभार्थियों शुभकामनाएं भी दीं. अगर आप अपना छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की तंगी के चलते स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्कीम आपकी मदद कर सकती है. (AI Image) 

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2.क्या है पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna)?

क्या है पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna)?
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सरकार ने इस योजना को कोरोना महामारी के समय में खासतौर से उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया था, जिनके व्यवसाय कोरोना में खत्म हो गए थे. सरकार ने बीते साल इस योजना को 2030 तक के लिए बढ़ाए जाने के साथ इसमें मिलने वाले 80,000 रुपये के लोन अमाउंट को भी 90,000 कर दिया था. इस योजना की सबसे खास बात ये है कि यह 90,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है. (AI Image)

3.बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन 

बिना गारंटी मिल जाता है ₹90,000 तक लोन 
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बता दें कि इस लोन की ये रकम तीन चरणों में दी जाती है, इसमें छोटे से शुरू होकर बड़ा अमाउंट लाभार्थी के क्रेडिबिलिटी के आधार पर दिया जाता है. यानी पहली किस्त चुकाने के बाद दूसरी किस्त में ज्यादा और फिर तीसरी किस्त में उससे भी ज्यादा लोन मिलता है. इसके तहत 90,000 रुपये का लोन पाने के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई भी नहीं होती है, न ही Govt Loan के एवज में कोई चीज गिरवी रखनी है. आपको बस अपना आधार कार्ड देना होगा. 

4.तीन चरणों में दी जाती है लोन की रकम

तीन चरणों में दी जाती है लोन की रकम
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लोन मंजूर होने के बाद उसे पहली किस्त में 15,000 रुपये सरकार देती है, जबकि दूसरी 25,000 रुपये और तीसरी किस्त 50,000 की होती है.  पहली किस्त के रूप में मिले 15,000 रुपये को तय अवधि के भीतर वापस करने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाती है, जिसे तय समय में चुकाने के बाद तीसरी किस्त में एकमुश्त 50,000 रुपये का लोन दे दिया जाता है. लोन में मिली रकम को छोटी EMI Payment से चुकाने की सुविधा भी मिल जाती है. (AI Image)

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5.PM SVANidhi Scheme के लिए ऐसे करें अप्लाई

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इस योजना के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए बैंक से योजना का फॉर्म लेकर उसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर अपने आधार कार्ड की कॉपी अटैच करने बाद जमा कर दें. बैंक आपकी भरी गई जानकारियों की जांच के बाद Loan अप्रूवल दे देगा. इसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा.  (AI Image)

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