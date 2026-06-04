PM Mudra Loan Scheme: बिना गारंटी मिलेगा 50 हजार से 20 लाख रुपये तक का लोन, जानें पात्रता से लेकर आवेदन का तरीका

6 . मुद्रा योजना के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

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अगर आप भी मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही जयादा दस्तावेजों की जरूरत है. इसके ​लिए सिर्फ पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. वहीं अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसका प्रूफ देना होगा. लोन लेकर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसका फुल प्रूफ आइडिया, कोस्ट और मार्केट के विषय में बताना होगा. इससे संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके लिए Udyamimitra.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करनाा होगा. यहां पर Apply for Mudra Loan का ऑप्शन चुनें. इसके बाद जो फॉर्म खुलेगा. उसे अच्छे से भर दें. साथ ही मांगे गये दस्तावेज अपलोड कर दें. कुछ ही दिन में आपको लोन मिल जाएगा.

(Credit Image AI)

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