PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस

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Nitin Sharma | May 25, 2026, 12:10 PM IST
1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं 10 करोड़ लोग
देशभर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करीब 10 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, जिन्हें अब तक 22 किस्त दी जा चुकी हैं. किसान अपने खाते में किसान सम्मान निधि की 23वीं की किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है सरकार द्वारा बुजुर्ग और बेसहारा किसानों के लिए एक और स्कीम शुरू की गई थी.
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2.किसान मानधन योजना
सरकार द्वारा बुजुर्ग, बेहसहारा और लघु किसानों के लिए मानधन योजना भी शुरू की गई थी. इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 में हुई थी. इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद के किसानों को सरकार 3000 रुपये प्रतिमाह देती हैं. अगर आप अब तक भी इस योजना के बारें में नहीं जानते हैं तो आइए बताते हैं किसान मानधन योजना क्या है, इससे कैसे जुड़े और कितना मिलता है पैसा...
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3.किसान मानधन योजना से कितने लोग जुड़े हैं
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अब तक कुल 23.50 लाख किसान जुड़ चुके हैं. यह योजना केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए बनाई है. हालांकि इसमें बेहद कम किसान अब तक जुड़ पाये हैं. इसकी एक वजह इस योजना की गाइडलाइन और प्रोसेस का किसानों को पता न होना है.
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4.ये हैं किसान मानधन योजना में आवेदन के मानक
किसान मानधन योजना में 60 साल की आयु पूरी करने के बाद किसानों को हर माह 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है, लेकिन मानधन योजना में वही किसान पात्र है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो. इसके अलावा घर में कोई सरकारी नौकरी न हो. उन्हें पीएफ से लेकर एनपीएस जैसी कोई पेंशन न मिल रही हो. वह पूरी तरह से खेती पर आधारित हो. ऐसे किसान इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं. वहीं किसान की उम्र 18 से 40 के बीच हो. आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं आवेदन.
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5.किसान मानधन योजना में ऐसे कर सकते हैं आवेदन
किसान मानधन योजना में किसान की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए. उसका अकाउंट बैंक हो. इसके बाद किसान बताये गये सभी नियमों में आता हो. इसके तहत किसान को मानधन योजना के लिए अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 तक जमा करने होंगे. सरकार की मानधन योजना लेने पर यह पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है, जितना पैसा आप देंगे उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी. इसी के बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको हर महीने 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप मिलेंगे.
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6.मानधन योजना पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन
अगर आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जा सकते हैं. साथ ही मानधन योजना पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इससे आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं.
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