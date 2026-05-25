PM Kisan Nidhi से अलग क्यों है किसान मानधन योजना, इसमें हर माह किसानों को मिलते हैं 3000 रुपये, जानें जुड़ने का पूरा प्रोसेस

5 . किसान मानधन योजना में ऐसे कर सकते हैं आवेदन

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किसान मानधन योजना में किसान की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए. उसका अकाउंट बैंक हो. इसके बाद किसान बताये गये सभी नियमों में आता हो. इसके तहत किसान को मानधन योजना के लिए अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 तक जमा करने होंगे. सरकार की मानधन योजना लेने पर यह पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है, जितना पैसा आप देंगे उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी. इसी के बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको हर महीने 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप मिलेंगे.

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