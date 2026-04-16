Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया

5 . बिजनेस आइडिया हो रहा वायरल

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शख्स के चाय बेचने का यह अनोखा अंदाज काफी पंसद आया. बहुत लोगों ने Rolls Royce लग्जरी कार में बैठकर चाय का आनंद लिया. उनको चाय पीते समय राइड भी कराया गया. शख्स ने इस बिजनेस का अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि मेरी कुल लागत ₹1,08,000 थी. जिसमें मुझे ₹88,400 की कमाई हुई. शख्स का यह बिजनेस आइडिया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. (फोटो: @deluxebhaiyaji)

