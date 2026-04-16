Rolls Royce में चाय की चुस्की, कीमत 1,000 रुपये... शख्स ने निकाला गजब बिजनेस आइडिया

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रईश खान | Apr 16, 2026, 07:03 PM IST
1.भारत में चाय का कितना बड़ा कारोबार?
दरअसल, भारत में चाय का बहुत बड़ा कारोबार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में देश में लगभग लगभग USD 11.86 बिलियन (यानी करीब ₹98,000 करोड़) बिजनेस हुआ था. ऑफिस हो या स्कूल-कॉलेज, अस्पताल हर जगह आपको चाय के ठेले या दुकान मिल जाएंगी. ऐसे में एक शख्स ने चाय बेचने के लिए रॉयल बिजनेस आइडिया निकाला. (फोटो: @deluxebhaiyaji)
2.Rolls Royce में बेची चाय
शख्स ने सबसे पहले दुनिया की सबसे लग्जरी कार 'Rolls Royce' को 1 लाख रुपये के किराये पर लिया. इसके बाद कुछ पोस्टर्स छपवाए कि लग्जरी कार में बैठकर चाय की चुस्की लें. इसके लिए चाय की कीमत 1,000 रुपये प्रति कप रखी. (फोटो: @deluxebhaiyaji)
3.रेड कार्पेट पर किया स्वागत
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स गाड़ी को एक चमकदार लोकेशन पर लेकर गया, जहां उसने 'Rolls Royce' को खड़ा किया और उसके दरवाजे के सामने रेड कार्पेट बिछा दिया. (फोटो: @deluxebhaiyaji)
4.1000 रुपये चाय की कीमत
शख्स ने पोस्टर पर लिखा, 'क्या आपने कभी रोल्स रॉयस में चाय पी है? अगर नहीं तो ₹1000 में आप रोल्स रॉयस के अंदर बैठकर चाय का मजा ले सकते हैं. चाय के साथ आपको कुकीज (Cookies) भी मिलेंगी. इसके अलावा कस्टमर्स को 'VIP' फील कराने के लिए रोल्स रॉयस छाता दिखाकर स्वागत किया. (फोटो: @deluxebhaiyaji)
5.बिजनेस आइडिया हो रहा वायरल
शख्स के चाय बेचने का यह अनोखा अंदाज काफी पंसद आया. बहुत लोगों ने Rolls Royce लग्जरी कार में बैठकर चाय का आनंद लिया. उनको चाय पीते समय राइड भी कराया गया. शख्स ने इस बिजनेस का अनुभव शेयर किया. उसने बताया कि मेरी कुल लागत ₹1,08,000 थी. जिसमें मुझे ₹88,400 की कमाई हुई. शख्स का यह बिजनेस आइडिया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. (फोटो: @deluxebhaiyaji)