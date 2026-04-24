वेटिंग टिकट का झंझट खत्म! अब पहले ही पता चलेगा सीट कन्फर्म होगी या नहीं, MakeMyTrip ने लॉन्च किया नया फीचर

2 . MakeMyTrip के CEO ने भी की टिप्पणी

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मेकमाईट्रिप के सह-संस्थापक और ग्रुप सीईओ राजेश मागो ने कहा, "हम भारतीय रेल यात्रियों की छोटी जरूरतों का अनुमान लगाने और उन्हें संबोधित करने के अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. सीट उपलब्धता का पूर्वानुमान उस प्रयास का परिणाम है, जो डेटा विज्ञान में निहित है, इसे फ्री बनाया गया है और लाखों यूजर्स के लिए वास्तविक योजना चुनौती को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये हमारे रेल स्टैक में एक मजबूत अतिरिक्त है, जो ट्रेन यात्रा को अधिक अनुमानित और कम तनावपूर्ण बनाने में मदद करता है."

