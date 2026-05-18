4 . 5 किलो वाला सिलेंडर का भाव

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बाजार दर पर मिलने वाले 5 किलोग्राम वाले FTL (Free Trade LPG) सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में बड़ा उछाल देखने को मिला है, दिल्ली-NCR की बात करें तो यहां इसकी कीमत 549 से बढ़कर 810.50 के स्तर पर बिक रहा है, इसकी वजह से प्रवासी मजदूरों और अकेले रहने वाले छात्रों की जेब पर बोझ बढ़ा है. बताते चलें अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक कीमतों में नरमी नहीं आई, तो जून महीने की समीक्षा में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 40 से 50 तक का उछाल आ सकता है. (AI Image)

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