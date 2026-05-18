FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CSK vs SRH Highlights: चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने प्लेऑफ में बनाई जगह, सीएसके टूर्नामेंट से बाहर!

CSK vs SRH Highlights: चेन्नई को हराकर हैदराबाद ने प्लेऑफ में बनाई जगह, सीएसके टूर्नामेंट से बाहर!

Today Horoscope 19 May 2026: धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु राशि के लोग जल्दबाजी में न करें कोई काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

18 से 25 साल के युवाओं में भी बढ़ रहा हाई BP, लाइफस्टाइल बन रही सबसे बड़ी वजह? 

18 से 25 साल के युवाओं में भी बढ़ रहा हाई BP, लाइफस्टाइल बन रही सबसे बड़ी वजह?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट

अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट

IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

HomePhotos

यूटिलिटी

अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट

LPG Cylinder Price: देशभर में कई जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए इन दिनों काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से कमर्शियल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं. इस बीच घरेलू और कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की नई कीमतें जारी हुई हैं. आइए जानें अब कितनी है कीमत...

Abhay Sharma | May 18, 2026, 10:28 PM IST

1.घरेलू एलपीजी सिलेंडर

घरेलू एलपीजी सिलेंडर
1

भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आम जनता की रसोई को महंगाई के बड़े झटके से बचा लिया है. ताजा रेट के बारे में बात करें तो 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, दिल्ली में यह ₹913 पर बरकरार है. (AI Image)

Advertisement

2.कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 
2

19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें देश के अधिकांश हिस्सों में ₹3,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुकी हैं, बता दें कि मई की शुरुआत में इसमें ₹993 की भारी बढ़ोतरी की गई थी. आइए जान लेते हैं आज घरेलू और कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की कीमत क्‍या है...  (AI Image)

3.घरेलू और कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की कीमत

घरेलू और कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की कीमत
3

नई दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913.00 और कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर की कीमत 3,071.50 है. ऐसे ही कोलकाता में 939.00 और 3,202.00,  मुंबई में 912.50 और 3,024.00, चेन्नई में 928.50 और 3,237.00, गुड़गांव में 921.50 और 3,088.00, नोएडा में 910.50 और 3,071.50, बेंगलुरु में 915.50 और 3,152.00, भुवनेश्वर में 939.00 और 3,238.00, चंडीगढ़ में 922.50 और 3,092.50, हैदराबाद में 965.00 और 3,315.00, जयपुर में 916.50 और 3,099.00, लखनऊ में 950.50 और 3,194.00, पटना में 1,002.50 और 3,346.50, तिरुवनंतपुरम में 922.00 और 3,106.00 है.  (AI Image)

4.5 किलो वाला सिलेंडर का भाव 

5 किलो वाला सिलेंडर का भाव 
4

बाजार दर पर मिलने वाले 5 किलोग्राम वाले FTL (Free Trade LPG) सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में बड़ा उछाल देखने को मिला है, दिल्ली-NCR की बात करें तो यहां इसकी कीमत 549 से बढ़कर 810.50 के स्तर पर बिक रहा है, इसकी वजह से प्रवासी मजदूरों और अकेले रहने वाले छात्रों की जेब पर बोझ बढ़ा है. बताते चलें अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक कीमतों में नरमी नहीं आई, तो जून महीने की समीक्षा में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 40 से 50 तक का उछाल आ सकता है.   (AI Image)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़ 1 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी
अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट
अब कितने रुपये में मिल रहा LPG गैस स‍िलेंडर, बुकिंग करने से पहले जानें नया रेट
IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
IPL में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, पैट कमिंस ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? इन 5 सरकारी योजनाओं से स्टार्टअप के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन
शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? इन 5 सरकारी योजनाओं से स्टार्टअप के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन
भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल 
भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
इन मूलांक के लोग अपना काम निकलवाने में होते हैं माहिर, मतलब पूरा होते ही बदल लेते हैं रंग
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और दिलदार होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! विराट कोहली जैसी होती है पर्सनालिटी
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन
Numerology: ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह 
ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ये 3 मूलांक, फायदे के लिए बनाते हैं रिश्ता और फिर फेर लेते हैं मुंह
MORE
Advertisement