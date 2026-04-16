Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई

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Nitin Sharma | Apr 16, 2026, 07:21 PM IST
1.कम निवेश में शुरू कर सकते हैं ये 5 बिजनेस
आज के समय में 50 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मात्र इतनी सी रकम लगाकर आप एक या दो नहीं, बल्कि 5 अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इतना ही नहीं इन बिजनेस को शुरू कर आप कुछ ही दिनों में लाखों कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से ये बिजनेस...
(Credit Image AI)
2.क्लाउड किचन
अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 50 हजार में घर से ही क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं. अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो एक कुक को रखकर जीएसटी रजिस्टर्ड करा लें. इसके बाद Swiggy और Zomato पर रजिस्ट्रेशन कर खाने का काम शुरू करा सकते हैं. खाने जादू चल गया है तो आपकी लागत मात्र 10 दिनों में निकल जाएगी. वहीं लाखों रुपये की कमाई होगी.
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3.ई-कॉमर्स और रिसेलिंग का बिजनेस
आप घर बैठे मात्र 45 से 50 हजार रुपये ई कॉमर्स और गिफ्ट आइटम आॅनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं. इसके लिए आप दिल्ली की मार्केट से सामान लाकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मिशो पर कपड़ों से लेकर मसाले या हैंडमेड प्रोडक्ट तक बेच सकते हैं. इनकी डिमांड इतनी होती है कि आपकी लागत कुछ ही दिनों में निकल जाएगी. वहीं समय के साथ कमाई लाखों में होगी.
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4.इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर
अगर आप किसी छोटे या बड़े शहर में भी रहते हैं तो इंवर्टर से लेकर सोलर लैंप और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं. इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च 50 हजार रुपये का आएगा, लेकिन कमाई कुछ ही समय में नौकरी से भी ज्यादा होगी.
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5.मसाला या फूड पैकिंग
आज के समय में पैकिंग फूड और मसालों की भारी डिमांड है. ऐसे में आप 50 से 60 हजार रुपये में यह व्यापार घर से ही शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको थोक में मसाले खरीदकर, ब्रांडिंग करके पैकेट में पैक करके बेचने हैं, जो काफी आसान हैं.
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6.कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग
आज के समय में गिफ्ट का चालन काफी बढ़ गया है. लोग बर्थडे से लेकर शादी की सालगिरह तक पर रिटर्न गिफ्ट देते हैं. ऐसे में 20 से 30 हजार रुपये की प्रिंटिंग मशीर लेकर मग, टी-शर्ट, और गिफ्ट आइटम्स कस्टमाइज़ करके बेच सकते हैं. इस काम में भी संपर्क बढ़ाकर आप मोटा पैसा कमा सकते हैं.
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