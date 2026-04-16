Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई

2 . क्लाउड किचन

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अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 50 हजार में घर से ही क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं. अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो एक कुक को रखकर जीएसटी रजिस्टर्ड करा लें. इसके बाद Swiggy और Zomato पर ​रजिस्ट्रेशन कर खाने का काम शुरू करा सकते हैं. खाने जादू चल गया है तो आपकी लागत मात्र 10 दिनों में निकल जाएगी. वहीं लाखों रुपये की कमाई होगी.

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