ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस

1 . ट्रेन कीमती सामान भूल जाएं तो क्या करें?

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ट्रेन में अगर कीमती सामान छूट जाए तो इस स्थिति में लोग घबरा जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अब उनका सामान कैसे मिलेगा. भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान दे रखा है. अगर आपका सामान, पर्स या कोई भी जरूरी चीज ट्रेन में छूट जाए तो उसे वापस पाने के 2 तरीके हैं. आइए जानें इसके बारे में... (AI Image)