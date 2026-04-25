ट्रेन में भूल गए हैं बैग, मोबाइल या दूसरा कीमती सामान? घबराएं नहीं! जानें कैसे मिलेगा वापस

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Abhay Sharma | Apr 25, 2026, 10:11 PM IST
1.ट्रेन कीमती सामान भूल जाएं तो क्या करें?
ट्रेन में अगर कीमती सामान छूट जाए तो इस स्थिति में लोग घबरा जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अब उनका सामान कैसे मिलेगा. भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान दे रखा है. अगर आपका सामान, पर्स या कोई भी जरूरी चीज ट्रेन में छूट जाए तो उसे वापस पाने के 2 तरीके हैं. आइए जानें इसके बारे में... (AI Image)
2.पहला तरीका: Rail Madad पर करें शिकायत
इसके लिए सबसे पहले आपको Rail Madad ऐप या फिर Rail Madad Portal पर छूटे हुए सामान का रेलवे को जानकारी देनी होगी. जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको PNR नंबर मिल जाएगा. फिर बाद में सामान की जानकारी दें और शिकायत दर्ज करवाएं. आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतनी जल्दी आपका सामान ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. (AI Image)
3.दूसरा तरीका: स्टेशन पर दें जानकारी
एक और तरीका है कि आप उस स्टेशन पर भी जा सकते हैं जहां ट्रेन रुकी थी या फिर अगले बड़े स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर या लॉस्ट प्रॉपर्टी काउंटर पर जानकारी दे सकते हैं. इसके साथ Railway Protection Force (RPF) को भी सूचना देना भी जरूरी होता है. (AI Image)
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4.ज्यादातर मामलों में मिल जाता है सामान
बता दें कि Railway Protection Force (RPF) को इस बात की सूचना देना जरूरी है. अगर सामान तुरंत नहीं मिलता है तो RPF में FIR दर्ज करानी होगी, फिर रेलवे पूरे रूट पर सर्च शुरू करती है और ज्यादातर मामलों में सामान मिल जाता है. (AI Image)
5.Rail Madad ऐप के फायदे जान लें
Rail Madad ऐप पर 24/7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा है. इसके अलावा इसमें टिकट, सुरक्षा, सफाई जैसी सभी समस्याओं का समाधान होगा. इस ऐप में शिकायत के बाद ACTION और FEEDBACK सिस्टम भी मिल जाता है. (AI Image)