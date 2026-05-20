LIC Scheme: हर दिन मात्र 45 रुपये निवेश करने पर मिलेगा 25 लाख रुपये का फंड, साथ में कवर होगा जीवन बीमा

5 . गारंटीड मिलता है रिटर्न

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कम निवेश और रिस्क में जीवन आनंद पॉलिसी हाई रिटर्न देने वाली पॉलिसी है. मिडिल क्लास परिवार और जो लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि इस स्कीम में खतरा काम होता है. साथ ही फंड अच्छा खासा मिलता है. वहीं पॉलिसी का प्रीमियम आपकी उम्र, स्कीम के तहत बदल सकता है.

(Credit Image AI)

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