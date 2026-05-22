LIC New Jivan Sathi Scheme: एलआईसी की 2 नई 'जीवन साथी' स्कीम लॉन्च, अब बिना मार्केट रिस्क करें सुरक्षित बचत

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Jaya Pandey | May 22, 2026, 03:39 PM IST
1.LIC की दो नई सेविंग स्कीम्स
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने ग्राहकों के लिए दो नई बीमा योजनाओं की शुरुआत की है. कंपनी ने LIC न्यू जीवन साथी- सिंगल प्रीमियम और LIC न्यू जीवन साथी- लिमिटेड प्रीमियम नाम से दो नए सेविंग्स प्लान लॉन्च किए हैं. LIC का कहना है कि इन योजनाओं का मकसद ग्राहकों को सुरक्षित बचत के साथ बेहतर वित्तीय योजना का विकल्प देना है.
(Image Credit: Canva)
2.किन लोगों के लिए है एलआईसी की ये योजनाएं?
ये दोनों योजनाएं खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई हैं, जो बिना किसी मार्केट रिस्क के अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं. आसान शब्दों में समझें तो इन योजनाओं में निवेश करने वालों को शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि ये नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स प्लान हैं. इसमें मिलने वाला फायदा पहले से तय नियमों के अनुसार होगा और यह बाजार के उतार-चढ़ाव से इसपर सीधा असर नहीं होगा.
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3.नए एलआईसी प्लान्स की खासियत
LIC के इन नए प्लान्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान का विकल्प अपनी सुविधा के अनुसार चुनने की आजादी मिलेगी. अगर कोई व्यक्ति एक बार में पूरा भुगतान करना चाहता है, तो वह सिंगल प्रीमियम प्लान चुन सकता है. वहीं जो लोग एक साथ बड़ी रकम जमा नहीं करना चाहते, उनके लिए लिमिटेड प्रीमियम विकल्प दिया गया है. इसमें तय समय तक किश्तों में प्रीमियम जमा किया जा सकेगा.
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4.किन लोगों को होगा एलआईसी की इन स्कीम्स से फायदा?
कंपनी का मानना है कि आज के समय में लोगों की वित्तीय जरूरतें तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में ग्राहकों को ऐसे प्लान चाहिए, जो सुरक्षित भी हों और उनकी कमाई और खर्च के हिसाब से लचीले भी हों. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए LIC ने इन नई योजनाओं को बाजार में उतारा है. ये दोनों बीमा योजनाएं खास तौर पर घरेलू बाजार के लिए तैयार की गई हैं. इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है, जो भविष्य के लिए सुरक्षित बचत, बीमा सुरक्षा और तय रिटर्न की तलाश में हैं.
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5.कब से खरीद सकेंगे एलआईसी की ये योजनाएं?
एलआईसी की रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, ये नई योजनाएं 1 जून 2026 से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगी. ऐसे में अगर आप सुरक्षित निवेश और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक योजना बनाना चाहते हैं तो ये नए विकल्प आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं.
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