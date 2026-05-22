LIC New Jivan Sathi Scheme: एलआईसी की 2 नई 'जीवन साथी' स्कीम लॉन्च, अब बिना मार्केट रिस्क करें सुरक्षित बचत

4 . किन लोगों को होगा एलआईसी की इन स्कीम्स से फायदा?

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कंपनी का मानना है कि आज के समय में लोगों की वित्तीय जरूरतें तेजी से बदल रही हैं. ऐसे में ग्राहकों को ऐसे प्लान चाहिए, जो सुरक्षित भी हों और उनकी कमाई और खर्च के हिसाब से लचीले भी हों. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए LIC ने इन नई योजनाओं को बाजार में उतारा है. ये दोनों बीमा योजनाएं खास तौर पर घरेलू बाजार के लिए तैयार की गई हैं. इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है, जो भविष्य के लिए सुरक्षित बचत, बीमा सुरक्षा और तय रिटर्न की तलाश में हैं.

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