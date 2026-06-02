Kisan Credit Card: किसानों के लिए वरदान है KCC योजना, कम ब्याज पर मिलता है लाखों का लोन और सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस

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Nitin Sharma | Jun 02, 2026, 02:35 PM IST
1.किसान क्रेडिट कार्ड योजना
हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की. इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 1988 में की थी. इस योजना के किसानों को खेती के लिए उपकर से लेकर पशुपालन या फिर मत्स्य पालन के लिए बेहद कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं और लेने का तरीका..
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2.बेहद कम ब्याज दर पर मिलता है लोन
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को बेहद कम दर मिलता है. इसमें लोन की रकम 1 लाख रुपये से 5 लाख तक हो सकती हैं. वहीं इस पर लगने वाला ब्याज 7 प्रतिशत सालाना होता है. हालांकि अगर किसान लोन को सालभर के अंदर भर देता है तो उसे ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट या सब्सिडी मिलती है, जिसके बाद उसे सिर्फ लोन पर 4 प्रतिशत का सालाना ब्याज देना पड़ता है.
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3.कैसे बनवाये किसान क्रेडिट कार्ड और कौन बनवा सकता है
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खेती की जमीन होना बेहद जरूरी है. चाहे फिर वह 1 बीघा ही क्यों न हो, लेकिन इस पर मिलने वाला लोन जमीन की कीमत, फसल को देखकर ही मिलता है. इसके लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिसके बाद किसान इस कार्ड के तहत योजना का लाभ ले सकता है.
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4.5 साल होती है इस कार्ड की वैधता
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सबसे जरूरी कार्ड की वैधता 5 साल होती है. इस कार्ड को हर 5 साल में रैन्यू कराना होता है. ऐसा करने पर कार्ड की वैधता खत्म हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति को किसान को लोन की योजना नहीं मिल पाती.
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5.सरकार इसलिए देती है लोन
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को मार्केट से बेहद कम ब्याज दर पर लोन देती है. यह योजना उन किसानों के लिए शुरू की गई थी, जो गरीब और उपकरण नहीं थे. ऐसे किसानों को इस योजना के तहत बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवा और कृषि के उपकरण देने के लिए है.
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6.ऐसे कर सकते हैं आवेदन
किसान क्रेडिट कार्ड योजना पाने के लिए इसका कार्ड बनवाना जरूरी है. इसके लिए आप जनसमर्थ पोर्टल पर जाये. यहां से आप अपनी खेती की जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और खतोनी की डिटेल भर दें. इसके बाद किसी भी पास के सरकारी बैंक या सहकारी बैंक में जाकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते है.
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