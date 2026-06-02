Kisan Credit Card: किसानों के लिए वरदान है KCC योजना, कम ब्याज पर मिलता है लाखों का लोन और सब्सिडी, जानें पूरा प्रोसेस

2 . बेहद कम ब्याज दर पर मिलता है लोन

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किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को बेहद कम दर मिलता है. इसमें लोन की रकम 1 लाख रुपये से 5 लाख तक हो सकती हैं. वहीं इस पर लगने वाला ब्याज 7 प्रतिशत सालाना होता है. हालांकि अगर किसान लोन को सालभर के अंदर भर देता है तो उसे ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट या सब्सिडी मिलती है, जिसके बाद उसे सिर्फ लोन पर 4 प्रतिशत का सालाना ब्याज देना पड़ता है.

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