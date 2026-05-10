Indian Railways Tricks: स्लीपर के किराए पर मिलेगा AC कोच का मजा, बस बुकिंग के वक्त रेलवे की इस ट्रिक का करें इस्तेमाल

5 . सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही मिलती है ये सुविधा

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यह समझना जरूरी है कि ऑटो अपग्रेडेशन केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ही लागू होता है. वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट सीधे अपग्रेड नहीं किए जाते. साथ ही, रेलवे केवल उपलब्ध सीटों के आधार पर ही अपग्रेड देता है. उदाहरण के लिए, अगर स्लीपर में आपका कन्फर्म टिकट है और 3AC में कुछ सीटें खाली हैं, तो सिस्टम आपको 3AC में शिफ्ट कर सकता है. इसी तरह 3AC से 2AC और 2AC से First AC तक भी अपग्रेड संभव है, लेकिन यह पूरी तरह सीट उपलब्धता पर निर्भर करता है.

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