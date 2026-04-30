Indian Railways Rule: क्या किसी और की टिकट पर कर सकते हैं ट्रेन में सफर? जानें रेलवे का नियम

6 . वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट का क्या?

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वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट पर यह सुविधा लागू नहीं होती, यह सुविधा सिर्फ कन्फर्म टिकट के यात्रियों के लिए ही होती है इसलिए अगर आपके पास किसी और के नाम का टिकट है, तो बिना ट्रांसफर कराए उस पर यात्रा करना ठीक नहीं है. सही तरीका यही है कि आप समय रहते रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट ट्रांसफर कराएं. इससे आप जुर्माने और परेशानी से बच सकते हैं और आपकी यात्रा भी आराम से पूरी हो जाएगी.

(Image Credit: Canva)



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