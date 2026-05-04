भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची

यूटिलिटी
Jaya Pandey | May 04, 2026, 02:39 PM IST
1.कहां मिलेंगे डिजिटल कुली?
ट्रेन से सफर के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब यात्रियों के पास ज्यादा सामान होता है और उन्हें सही रेट पर कुली नहीं मिल पाता. कई बार कुली मिल भी जाते हैं, लेकिन वे मनमाना किराया मांग लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.कुली की समस्या को दूर करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने शुरू किया नया पहल
इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने एक नई पहल शुरू की है. अब यात्री कुलियों की ओवरचार्जिंग से बचने के लिए उन्हें ऑनलाइन बुक कर सकेंगे.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
3.कैसे बुक कर पाएंगे ऑनलाइन कुली?
इस सुविधा के तहत यात्री रेलवे के अधिकृत ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी ट्रेन के आने या जाने के समय के अनुसार पहले से कुली बुक कर पाएंगे. इससे स्टेशन पर पहुंचने के बाद कुली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किराए को लेकर किसी तरह की बहस करनी होगी.
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4.इन स्टेशनों पर शुरू हुआ ऑनलाइन कुली बुक करना
फिलहाल इस सुविधा को प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, इटावा और अलीगढ़ में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है. शुरुआती ट्रायल के सफल रहने पर इसे दूसरे स्टेशनों और मंडलों तक भी विस्तार दिया जा सकता है.
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5.इस सिस्टम से यात्रियों को क्या होगा फायदा?
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और कुलियों के काम में भी अनुशासन और पारदर्शिता आएगी. ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू होने से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें कम होंगी और यात्रियों के लिए कुली की सेवा अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो सकेगी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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