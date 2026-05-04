भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां ऑनलाइन बुक कर पाएंगे कुली, रेट को लेकर नहीं करनी पड़ेगी माथापच्ची

5 . इस सिस्टम से यात्रियों को क्या होगा फायदा?

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रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और कुलियों के काम में भी अनुशासन और पारदर्शिता आएगी. ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू होने से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें कम होंगी और यात्रियों के लिए कुली की सेवा अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो सकेगी.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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