ट्रेन छूट गई है तो क्या आपको वापस मिलेगा टिकट का पैसा या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें रेलवे का नियम

3 . क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर?

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रेलवे नियम के अनुसार, अगर आपकी कन्फर्म टिकट वाली ट्रेन छूट गई है, तो आप किसी और ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. यानी जो ट्रेन आपकी छूटी है, तो उसके टिकट से आप किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ तक सकते हैं.

