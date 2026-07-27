सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

1 . हाई-स्पीड और एयर कंडिशंड ट्रेनों में और आरामदायक होगा सफर

1

सावन का पवित्र महीना शुरू होने से पहले इंडियन रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के लिए बड़ा ऐलान किया है. रेलवे ने हर दिन दिल्ली, श्रीनगर और अमृतसर से माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा आने वाले भक्तों के लिए इन रूट्स पर चार नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है. इनमें से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं. यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है ताकि हाई-स्पीड और एयर कंडिशंड ट्रेनों में उनका सफर और ज्याद आरामदायक हो.





(Image Source: ANI)

