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सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा ऐलान, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

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सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

पंजाब के लिए अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस चलेगी, जिससे पंजाब की मंदिर से सीधे कनेक्टिविटी होगी और यहां से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों का सफर आसान होगा.

Neelam | Jul 27, 2026, 06:18 PM IST

1.हाई-स्पीड और एयर कंडिशंड ट्रेनों में और आरामदायक होगा सफर

हाई-स्पीड और एयर कंडिशंड ट्रेनों में और आरामदायक होगा सफर
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सावन का पवित्र महीना शुरू होने से पहले इंडियन रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी आने वाले भक्तों के लिए बड़ा ऐलान किया है. रेलवे ने हर दिन दिल्ली, श्रीनगर और अमृतसर से माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा आने वाले भक्तों के लिए इन रूट्स पर चार नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है. इनमें से तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं. यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है ताकि हाई-स्पीड और एयर कंडिशंड ट्रेनों में उनका सफर और ज्याद आरामदायक हो.


(Image Source: ANI)
 

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2.कम होगा यात्रियों का ट्रेवल टाइम

कम होगा यात्रियों का ट्रेवल टाइम
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एक वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के लिए चलेगी. यह ट्रेन दिल्ली से सीधे मंदिर के बेस कैंप तक जाएगी. दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू के तावी से श्रीनगर के लिए चलेगी. इससे दिल्ली-कटरा और जम्मू-श्रीनगर के बीच इन हाई-स्पीड ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का ट्रैवल टाइम कम होगा, साथ ही ये मॉडर्न और हाई टेक ट्रेनें उनके सफर को बेहतर बनाएंगी.


(Image Source: ANI)
 

3.पंजाब से आने वाले भक्तों के लिए भी नई ट्रेन

पंजाब से आने वाले भक्तों के लिए भी नई ट्रेन
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श्रीनगर से तावी के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी, ताकि जम्मू से कटरा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो. चौथी अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस चलेगी, जिससे पंजाब की मंदिर से सीधे कनेक्टिविटी होगी और यहां से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को दिल्ली या किसी और शहर जाने के बजाय सीधे अमृतसर से ही ट्रेन मिल जाएगी.

(Image Source: ANI)

4.पुरानी ट्रेन अपने समय पर ही चलेंगी

पुरानी ट्रेन अपने समय पर ही चलेंगी
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इन ट्रेनों के अलावा वैष्णो माता मंदिर के लिए फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस, श्री शक्ति एक्सप्रेस, जम्मू राजधानी और स्वराज एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चलती हैं. जो नई ट्रेन इस रूट पर शुरू की जानी हैं वह पहले से चल रही ट्रेनों को रिप्लेस नहीं करेंगी, बल्कि इन्हें ऐड किया जा रहा है ताकि यात्रियों के पास सफर करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस हों. 

 

(Image Source: ANI)

TRENDING NOW

5.नवरात्री और गर्मियों में दर्शन करने आते हैं सबसे ज्यादा भक्त

नवरात्री और गर्मियों में दर्शन करने आते हैं सबसे ज्यादा भक्त
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हर दिन लाखों भक्त वैष्णो माता मंदिर दर्शन के लिए आते हैं. नवरात्री और गर्मियों में यहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. 

 

(Image Source: ANI)
 

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