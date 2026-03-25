भारत के टॉप 7 जींस होलसेल मार्केट, जहां कौड़ियों के दाम में मिलते हैं ब्रांडेड पैंट

6 . सूरत (गुजरात)

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गुजरात का सूरत भी भारत का एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र है. जहां से कपड़ा दुनिया भर में जाता है. इस शहर में रोजाना 5 लाख मीटर जींस का उत्पादन होता है. सूरत को भारत का दूसरा सबसे बड़ा जींस उत्पादन केंद्र माना जाता है. यहां आपको मेन जींस 230-800 रुपये, लेडीज जींस 189-749 रुपये, कैजुअल जींस 210-500 रुपये और प्रिमियम जींस 1,300-2,599 रुपये तक मिल जाएगी. (फोटो: AI)

