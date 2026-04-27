भारत की पटरियों पर कहां दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, 1 घंटे में नाप देगी 280 किलोमीटर

4 . कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन

4

बताया जा रहा है कि शुरुआत में इस ट्रेन को सूरत और वापी के बीच 97 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाने का प्लान है, जो मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का हिस्सा है. 2027 की पहली तिमाही यानी मार्च-अप्रैल के बीच तक इस ट्रेन के रोल आउट होने की संभावना है. इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा. जल्द भी भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ती दिखेगी. (AI Image)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से