First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

1 . 2 घंटे में तय करेगी 6 घंटे का सफर

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भारत के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट- बुलेट ट्रेन के पहले फेज का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त, 2027 से यह दौड़ना शुरू कर देगी. मुबंई और अहमदाबाद के बीच शुरू होने जा रही ट्रेन से यात्रियों का घंटों का ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगा. उम्मीद है कि दोनों शहरों के बीच की लंबी दूरी बुलेट ट्रेन दो घंटे में कवर कर लेगी. फिलहाल इस सफर में करीब 6 घंटे का समय लगता है.





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