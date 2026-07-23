First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

यूटिलिटी
Neelam | Jul 23, 2026, 06:28 PM IST
1.2 घंटे में तय करेगी 6 घंटे का सफर
भारत के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट- बुलेट ट्रेन के पहले फेज का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त, 2027 से यह दौड़ना शुरू कर देगी. मुबंई और अहमदाबाद के बीच शुरू होने जा रही ट्रेन से यात्रियों का घंटों का ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगा. उम्मीद है कि दोनों शहरों के बीच की लंबी दूरी बुलेट ट्रेन दो घंटे में कवर कर लेगी. फिलहाल इस सफर में करीब 6 घंटे का समय लगता है.
(AI Image)
2.मुंबई से अहमदाबाद के बीच कितने स्टेशन?
जेपनीज शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के साथ यह बुलेट ट्रेन विकसित की जाएगी, जिसका 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक महाराष्ट्र और मुंबई के बीच सात शहरों को जोड़ेगा, जिसके 12 स्टॉपेज होंगे. इनमें मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं.
(AI Image)
3.कितनी होगी स्पीड?
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHRSCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल कॉरिडोर और इस पर चल रहे काम का वीडियो शेयर किया है. मुंबई-अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली इस बुलेट ट्रेन की अधिकमत स्पीड 320 किमी प्रति घंटा होने की उम्मीद है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 300-320 किमी प्रति घंटा होगी. यानी जब ट्रेन की शुरुआत होगी तो यह 300-320 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी.
(AI Image)
4.चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा कॉरिडोर
मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. पहले फेज का काम अगले साल तक पूरा हो सकता है और उम्मीद है कि 15 अगस्त, 2027 से यात्री बुलेट ट्रेन में सफर कर सकेंगे. फर्स्ट फेज में कॉरिडोर के एक हिस्से पर परिचालन शुरू किया जाएगा और फिर धीरे-धीरे बाकी हिस्सों पर परिचालन शुरू करने का प्लान है.
(AI Image)
5.जापानी टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही देश की पहली बुलेट ट्रेन
जापान के शिंकानसेन सिस्टम की तर्ज पर कॉरिडोर को तैयार किया जाना है. शिंकानसेन सिस्टम सुरक्षा व्यवस्था, उच्च समयबद्धता, भूकंपरोधी इंजीनियरिंग और एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट प्रोजेक्ट के लिए जापान टेक्नीकल असिस्टेंस उपलब्ध करवा रहा है.
(AI Image)