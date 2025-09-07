Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन
'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?
'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO
Asia Cup 2025 में नहीं होगा टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर, Dream11 के बाद अभी तक नहीं हुई डील; देखें Video
इस एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए एमएस धोनी, Video में देखें माही का खतरनाक लुक
अमेरिका में Kissing Bugs से बढ़ रहा है चगास डिजीज का खतरा, इन लक्षणों से करें पहचान
राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस चार्जशीट ने खोले अहम राज, पहले भी सोनम ने रची थी हत्या की साजिश, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
Asia Cup 2025 All Teams Squad: यहां देखें एशिया कप 2025 के लिए सभी देशों के स्क्वाड, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
पब्लिक प्लेस में बनाते हैं रील तो हो जाएं सावधान, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, यहां जान लें नियम
यूटिलिटी
राजा राम | Sep 07, 2025, 05:31 PM IST
1.रील बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है
सोशल मीडिया पर रील बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. खासकर युवा हर जगह वीडियो शूट करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार यह शौक दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है.
2.लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है
अक्सर पब्लिक प्लेस पर रील शूट करने के दौरान भीड़ जुट जाती है. कभी सड़क जाम होती है, कभी लोगों की आवाजाही रुक जाती है. ट्रैफिक पर असर पड़ने से आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.
3.कानून इस मामले में सख्त है
यही वजह है कि कानून इस मामले में सख्त है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धाराओं के तहत, अगर रील बनाते वक्त किसी की सुविधा या सुरक्षा प्रभावित होती है तो यह अपराध माना जाएगा.
4.पुलिस एक्शन ले सकती है
धारा 353 और 355 के तहत पुलिस को अधिकार है कि पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है. यानी मौके पर ही पुलिस एक्शन ले सकती है.
5.Privacy भंग होती है
इतना ही नहीं, अगर किसी की Privacy भंग होती है या बिना अनुमति वीडियो शूट किया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे मामलों में IT Act की धाराएं भी लागू हो सकती हैं.
6.सीधे अपराध की श्रेणी में आता है
कानून साफ कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता को असुविधा हो. अगर ऐसा होता है तो यह सीधे अपराध की श्रेणी में आता है.
7.परमिशन लेना बेहतर
विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो बनाने से पहले परमिशन लेना ही बेहतर है. इससे न सिर्फ नियमों का पालन होगा बल्कि कानूनी परेशानी से भी बचा जा सकता है.
8.शौक आपको थाने तक पहुंचा सकता है
इसलिए रील बनाने का शौक पूरा कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरों की प्राइवेसी और सुविधा प्रभावित न हो. वरना यह शौक आपको थाने तक पहुंचा सकता है.