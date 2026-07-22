Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?

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Neelam | Jul 22, 2026, 11:57 AM IST
1.कितनी अलग हैं वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन?
हाइड्रोजन ट्रेन ने यात्रियों का सफर और आसान बना दिया है. इस ट्रेन में सफर आरामदायक है क्योंकि इससे न तो धुआं निकलता है, न ही कोई और प्रदूषण होता है और न ही कोई शोर होता है. यह ट्रेन पटरियों पर दौड़ते हुए अपने अंदर बिजली पैदा करती है और फिर उसी से चलती रहती है. वहीं, वंदे भारत ट्रेन है, जो एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (EMU) है, यानी ये बिजली से चलती है.
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2.कितना है हाइड्रोजन ट्रेन का किराया?
हाइड्रोजन ट्रेन का न्यूनतम किराया 5 रुपये है, जो दूरी के हिसाब से 15 और 25 रुपये तक रखा गया है. ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर के ट्रैक पर रोजाना दो राउंड की दौड़ लगाती है, 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद पैसेंजर्स ने हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना शुरू कर दिया है.
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3.वंदे भारत ट्रेन का किराया कितना है?
दूसरी तरफ इंडियन रेलवे की वंदे भारत प्रीमियम ट्रेन है, जिसका किराया हाइड्रोजन ट्रेन की तुलना में काफी ज्यादा है, जो दूरी के हिसाब से 2-3 हजार रुपये तक भी हो सकता है. वंदे भारत के कोच एयर-कंडिशंड और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं.
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4.क्यों विकसित की गई हाइड्रोजन ट्रेन?
वंदे भारत और हाइड्रोजन दोनों ही इंडियन रेलवे की अत्याधुनिक ट्रेनें हैं और भारत में ही विकसित की गई हैं, लेकिन इनकी तकनीक और इन्हें चलाने का मकसद एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. वंदे भारत को लॉन्ग रूट्स के लिए विकसित किया गया है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन को नॉन इलेक्ट्रिफाइड और हेरिटेज रूट्स के लिए बनाया गया है.
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5.किन रूट्स पर नहीं चल सकती वंदे भारत?
भारतीय रेलवे ने अपने मुख्य ब्रॉड-गेज नेटवर्क का करीब 99 प्रतिशत हिस्सा बिजली से जोड़ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रूट्स हैं, जो इनमें शामिल नहीं हैं और उन्हें शायद बिजली से जोड़ना भी मुश्किल है.
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6.पहाड़ी इलाकों के लिए हाइड्रोजन ट्रेन क्यों है अच्छी?
जैसे कालका-शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जैसे रूट्स पर बिजली के बड़े-बड़े खंभे और हाईवोल्टेज तार लगाना मुश्किल है क्योंकि ये वहां की खूबसूरती और पर्यावरण को तबाह कर सकते हैं. ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन इन इलाकों के लिए अच्छा विकल्प है क्योंकि इन रूट्स पर पुराने डीजल इंजन चलते हैं, जो भारी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड और धुआं छोड़ते हैं.
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7.कितनी है दोनों ट्रेनों की रफ्तार?
दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन को लंबे और भारी भीड़ वाले रूट्से के लिए विकसित किया गया है. यह ट्रेन 130 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जबकि हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड शुरुआत में 75 किमी प्रति घंटा रखी गई है. हाइड्रोजन ट्रेन शॉर्ट रूट्स कवर करती है.
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