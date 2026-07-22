Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?

1 . कितनी अलग हैं वंदे भारत और हाइड्रोजन ट्रेन?

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हाइड्रोजन ट्रेन ने यात्रियों का सफर और आसान बना दिया है. इस ट्रेन में सफर आरामदायक है क्योंकि इससे न तो धुआं निकलता है, न ही कोई और प्रदूषण होता है और न ही कोई शोर होता है. यह ट्रेन पटरियों पर दौड़ते हुए अपने अंदर बिजली पैदा करती है और फिर उसी से चलती रहती है. वहीं, वंदे भारत ट्रेन है, जो एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (EMU) है, यानी ये बिजली से चलती है.



(Image Source: X)