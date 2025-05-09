25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!

1 . Home Loan लेने से क्यों घबराते हैं लोग?

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सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट, हर व्यक्ति का घर खरीदने का सपना होता है. लेकिन इतनी उसके पास सेविंग होती नहीं कि वह सीधा कैश देकर घर खरीद सके. ऐसे में वह होम लोन का रास्ता चुनता है, जो उसके लिए कई सालों तक वित्तीय बोझ बन जाता है. लोन की लंबी अवधि होने के कारण शुरुआती सालों में उसकी EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाता है. लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो 25 साल का होम लोन 10 साल में भी चुकाया जा सकता है. जानिए कैसे? (फोटो: AI generated)