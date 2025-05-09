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25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!

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25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!

Home Loan Tips: इंसान के जीवन में सबसे बड़ा वित्तीय बोझ होम लोन माना जाता है. जिसके चक्कर में व्यक्ति एक बार फंस गया तो लंबे समय तक उलझा रहता है. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे, जिनके जरिए आप 25 साल के होम लोन को 10 साल में चुका सकते हैं.

रईश खान | Mar 21, 2026, 12:21 AM IST

1.Home Loan लेने से क्यों घबराते हैं लोग?

Home Loan लेने से क्यों घबराते हैं लोग?
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सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट, हर व्यक्ति का घर खरीदने का सपना होता है. लेकिन इतनी उसके पास सेविंग होती नहीं कि वह सीधा कैश देकर घर खरीद सके. ऐसे में वह होम लोन का रास्ता चुनता है, जो उसके लिए कई सालों तक वित्तीय बोझ बन जाता है. लोन की लंबी अवधि होने के कारण शुरुआती सालों में उसकी EMI का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाता है. लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो 25 साल का होम लोन 10 साल में भी चुकाया जा सकता है. जानिए कैसे? (फोटो: AI generated)

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2.EMI का हिसाब समझिए

EMI का हिसाब समझिए
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अगर आप 50 लाख रुपये का होम लोन 25 साल के लिए 8.5% ब्याज दर पर लेते हैं, तो आपकी मासिक EMI लगभग 40,000 रुपये होगी. आप हर साल बैंक को लगभग 4.80 लाख रुपये चुकाते हैं. शुरुआती सालों में इस राशि में से केवल 60,000 रुपये मूलधन के रूप में कम होते हैं, जबकि लगभग 4.20 लाख रुपये ब्याज के रूप में होते हैं. इसी वजह से लंबी अवधि के लोन महंगे साबित होते हैं. (फोटो: AI generated)
 

3.पहली ट्रिक

पहली ट्रिक
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अगर आप हर साल 12 की जगह 13 EMI चुकाते हैं, तो ₹40,000 की एक अतिरिक्त EMI जमा हो जाती है. यह रकम सीधे मूलधन में जमा होती है. इससे ब्याज का बोझ कम हो जाता है. इस रणनीति को लगातार अपनाने से 25 साल का लोन लगभग 20 साल में पूरा हो सकता है. थोड़ी-थोड़ी अतिरिक्त EMI चुकाने की यह आदत लंबे समय में बड़ा फायदा देती है. (फोटो: AI generated)
 

4.दूसरी ट्रिक

दूसरी ट्रिक
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दूसरी तरकीब यह है कि आप अपनी EMI को हर साल लगभग 7.5 प्रतिशत बढ़ाएं. आम तौर पर लोगों की आय समय के साथ बढ़ती है, इसलिए EMI में भी थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी की जा सकती है. अगर 40,000 रुपये की EMI को हर साल थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया जाए, तो लोन की अवधि लगभग 12 साल तक कम हो सकती है. इस तरह आप कम समय में कर्ज चुका सकते हैं. (फोटो: AI generated)
 

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5.तीसरी ट्रिक

तीसरी ट्रिक
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सबसे कारगर तरीका है पहले और दूसरे उपाय को एक साथ अपनाना. यानी, हर साल एक अतिरिक्त EMI का भुगतान करें और साथ ही EMI को 7.5% की दर से बढ़ाते रहें. इस संयुक्त रणनीति से 25 साल का लोन भी लगभग 10 साल में चुकाया जा सकता है. इससे न सिर्फ ब्याज में लाखों रुपये की बचत होती है, बल्कि जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलती है. (फोटो: AI generated)
 

6.लोन जल्दी चुकाने के फायदे

लोन जल्दी चुकाने के फायदे
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किसी भी इंसान के लिए लोन सबसे बड़ा आर्थिक बोझ माना जाता है. फिर चाहे वो पर्सनल लोन हो या होम लोन. किस्त चुकाने का टाइम आता सा ही दिखता है. जिसकी वजह से व्यक्ति तनाव में रहता है. वह न तो बचत कर पाता और न ही भविष्य के लिए बेहतर योजना बना पाता. लोन को जितना जल्दी हो सके चुका देना चाहिए. जिससे वह अपना निवेश, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट की योजना पर अधिक ध्यान दे सके. (फोटो: AI generated)
 

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