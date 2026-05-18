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घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी

घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी

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घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी

अक्सर लोकल मैकेनिक को बुलाने पर वे बिना एसी जांचे ही कह देते हैं कि एसी की गैस खत्म हो गई है और गैस री-फिलिंग के नाम पर आपसे ₹3000 तक वसूल लेते हैं.

Gaurav Barar | May 18, 2026, 06:41 PM IST

1.गैस खत्म होने से हैं परेशान?

गैस खत्म होने से हैं परेशान?
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भीषण गर्मी के इस मौसम में दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में एयर कंडीशनर ही राहत का एकमात्र जरिया है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तेज गर्मी में अचानक हमारा AC कूलिंग करना कम या बंद कर देता है. ऐसी स्थिति में हम तुरंत किसी लोकल मैकेनिक को बुलाते हैं. अक्सर कुछ चालाक मैकेनिक AC को देखते ही कह देते हैं कि इसकी तो गैस खत्म हो गई है या गैस लीक हो गई है. 

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2.री-फिलिंग के नाम पर हो रही है ठगी!

री-फिलिंग के नाम पर हो रही है ठगी!
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इसके बाद गैस री-फिलिंग के नाम पर आपसे 2,500 से 3,000 रुपये तक वसूल लिए जाते हैं. कई बार तो गैस बिल्कुल सही होती है, फिर भी लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं. अगर आप इस धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका और टूल बताने जा रहे हैं, जिससे आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके AC में गैस वास्तव में खत्म हुई है या नहीं.

3.जादुई टूल का नाम है 'मैनिफोल्ड गेज सेट'

जादुई टूल का नाम है 'मैनिफोल्ड गेज सेट'
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बाजार में एक बहुत ही काम का और सस्ता डिवाइस मिलता है, जिसे रेफ्रिजरेंट मैनिफोल्ड गेज सेट कहा जाता है. इस डिवाइस में एक मीटर (गेज) और पाइप लगे होते हैं. मार्केट में या ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर इसकी कीमत महज 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच होती है. अगर आप इसे एक बार खरीद लेते हैं, तो आप सालों-साल मैकेनिकों की ठगी से बच सकते हैं.

4.खुद कैसे चेक करें AC की गैस?

खुद कैसे चेक करें AC की गैस?
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इस टूल का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. जब भी आपको लगे कि AC कूलिंग नहीं कर रहा है, तो मैकेनिक को बुलाने से पहले यह स्टेप्स फॉलो करें. सबसे पहले अपने AC के आउटडोर यूनिट के पास जाएं. वहां आपको एक नॉजल (वॉल्व) दिखाई देगा. इस मैनिफोल्ड गेज सेट के पाइप को कंप्रेसर के उस नॉजल से कनेक्ट कर दें. 

TRENDING NOW

5.सुई आपको बता देगी कंप्रेसर के अंदर का प्रेशर

सुई आपको बता देगी कंप्रेसर के अंदर का प्रेशर
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कनेक्ट करते ही मीटर की सुई आपको कंप्रेसर के अंदर का प्रेशर बता देगी. सही प्रेशर का पता लगाने के लिए आप अपने AC के साथ मिले मैनुअल या मैन्युफैक्चरर के टेंप्रेचर-प्रेशर चार्ट को देख सकते हैं. अगर सुई चार्ट के मुताबिक सही प्रेशर दिखा रही है, तो समझ जाइये कि आपके AC की गैस बिल्कुल ठीक है और मैकेनिक आपको बेवकूफ बना रहा है.

6.गैस डलवाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

गैस डलवाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
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अगर मान लीजिए कि वाकई आपके AC में गैस कम है या खत्म हो गई है, तो सीधे गैस मत भरवाएं. गैस खत्म होने का सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं लीकेज है, क्योंकि AC की गैस कभी अपने आप खत्म नहीं होती.

7.लीकेज रिपेयर कराएं

लीकेज रिपेयर कराएं
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गैस री-फिल कराने से पहले मैकेनिक से कहकर लीकेज पॉइंट को ढूंढें और उसे ठीक करवाएं. अगर बिना लीकेज ठीक किए गैस भरवा ली, तो वह कुछ ही दिनों में फिर उड़ जाएगी. कई बार लीकेज कंप्रेसर के नॉजल से ही होती है. इसे आसानी से बदला या रिपेयर किया जा सकता है. 

8.बचा सकते हैं हजारों रुपये

बचा सकते हैं हजारों रुपये
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इस छोटे से टूल 'मैनिफोल्ड गेज सेट' की मदद से आप न सिर्फ अपने हजारों रुपये बचा सकते हैं, बल्कि मैकेनिक के सामने एक स्मार्ट कस्टमर भी बन सकते हैं. सजग रहें और अगली बार AC की कूलिंग कम होने पर बिना जांचे गैस के पैसे देने की गलती न करें.
 

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