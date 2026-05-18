घर बैठे चेक कर सकते हैं AC में गैस खत्म हुई या नहीं! सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, मैकेनिक नहीं कर पाएंगे ठगी

2 . री-फिलिंग के नाम पर हो रही है ठगी!

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इसके बाद गैस री-फिलिंग के नाम पर आपसे 2,500 से 3,000 रुपये तक वसूल लिए जाते हैं. कई बार तो गैस बिल्कुल सही होती है, फिर भी लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं. अगर आप इस धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा आसान तरीका और टूल बताने जा रहे हैं, जिससे आप खुद घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके AC में गैस वास्तव में खत्म हुई है या नहीं.