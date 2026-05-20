बिना RTO जाए घर बैठे कैसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस? जानें ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस

3 . शुरुआत लर्निंग लाइसेंस से होगी

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ड्राइविंग लाइसेंस का पक्का कार्ड मिलने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत होती है. अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना लर्निंग लाइसेंस तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं. घर बैठे आवेदन करने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

