बिना RTO जाए घर बैठे कैसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस? जानें ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस

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Gaurav Barar | May 20, 2026, 11:59 AM IST
1.आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं!
आज के समय में जब लगभग हर काम डिजिटल हो चुका है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर क्यों काटना? जी हां, अब आपको लंबी लाइनों में खड़े होने या दलालों को एक्स्ट्रा पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.
2.घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान और ऑनलाइन कर दिया है. अब आप अपने घर पर आराम से बैठकर, चाय की चुस्की लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानिए आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं.
3.शुरुआत लर्निंग लाइसेंस से होगी
ड्राइविंग लाइसेंस का पक्का कार्ड मिलने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत होती है. अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट देकर अपना लर्निंग लाइसेंस तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं. घर बैठे आवेदन करने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
4.स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट सारथी परिवहन (parivahan.gov.in) को ओपन करें. वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Drivers/ Learners License' का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद अपने राज्य का चुनाव करें.
5.लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन
अब आपके सामने कई विकल्प आएंगे, जिनमें से आपको 'Apply for Learner License' पर क्लिक करना होगाय इसके बाद दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़कर 'Continue' करें.
6.आधार ऑथेंटिकेशन
यहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आधार कार्ड के जरिए अप्लाई करना चाहते हैं. 'Submit via Aadhaar Authentication' को चुनें. इससे आपका नाम, पता और फोटो अपने आप आधार से लिंक हो जाएंगे और आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
7.डिटेल्स और फीस
अपना आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारियां, जैसे आप बाइक का बनवाना चाहते हैं या कार का, भरें. आखिर में नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड के जरिए तय सरकारी फीस का भुगतान कर दें.
8.ऑनलाइन टेस्ट दें
फीस जमा होने के बाद आपको एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियो देखना होगा. इसके बाद आप घर बैठे ही स्क्रीन पर आने वाले ट्रैफिक नियमों से जुड़े कुछ आसान सवालों के जवाब देकर टेस्ट पास कर सकते हैं. पास होते ही आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगा.
9.पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या करें?
लर्निंग लाइसेंस मिलने के ठीक 30 दिन बाद और 6 महीने के अंदर आप पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसी सारथी परिवहन वेबसाइट पर जाकर 'Apply for New Driving License' पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं.
10.पोस्ट के जरिए सीधे आपके घर आएगा लाइसेंस
पक्के लाइसेंस के लिए आपको बस एक बार गाड़ी चलाकर दिखाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आरटीओ का स्लॉट बुक करना होगा. वहां टेस्ट पास करते ही कुछ दिनों में आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के जरिए सीधे आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा.