घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आता है? समझें इससे बिजली बिल कैसे हो जाता है जीरो

3 . कितने किलोवाट का सोलर पैनल कितनी बिजली जनरेट करता है?

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इस हिसाब से 3 किलोवाट का सिस्टम हर साल लगभग 4,200 से 4,500 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है, जबकि 5 किलोवाट का सिस्टम करीब 7,000 से 7,500 यूनिट तक बिजली जनरेट कर सकता है. जिन राज्यों में घरेलू बिजली की दरें 7 से 10 रुपये प्रति यूनिट के बीच हैं, वहां यह बचत काफी बड़ी हो जाती है. उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार हर महीने लगभग 400 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका सालाना बिजली बिल 40,000 से 60,000 रुपये तक पहुंच सकता है. बिजली दरों में हर साल बढ़ोतरी को जोड़ दें तो अगले 25 साल में यही खर्च 10 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकता है. ऐसे में सोलर सिस्टम लंबे समय तक काफी बड़ी आर्थिक राहत देता है.

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