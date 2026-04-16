एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत

3 . कितने रुपये में आता है क्रिकेट मैच में लगने वाला कैमरा?

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रिपोर्ट्स के अनुसार, एक क्रिकेट मैच में एक कैमरे की कीमत करीब 80 लाख से 1 करोड़ तक रहती है. ऐसे में अगर एक मैच में 40 कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सभी कैमरों की कीमत 40 करोड़ रुपये हुई.

