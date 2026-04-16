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एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत

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एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे किए जाते हैं इस्तेमाल? जानिए कितनी होती है उनकी कीमत

दुनिया में क्रिकेट सबसे फेमस खेल में से एक है. लेकिन एशिया में क्रिकेट को खूब पसंद किया जाता है. भारत में फैंस क्रिकेट के बारे में सबकुछ जानना चाहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरे इस्तेमाल होते हैं और उनकी कीमत कितनी होती है?

मोहम्मद साबिर | Apr 16, 2026, 05:19 PM IST

1.एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरों का होता है इस्तेमाल?

एक क्रिकेट मैच में कितने कैमरों का होता है इस्तेमाल?
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एक क्रिकेट मैच में 32 से 40 कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें स्पाइडरकैम, हॉक-आई, अल्ट्रा-मोशन और स्टंप कैमरे शामिल हैं. एक मैच को हर कोने से कवर किया जाता है. ताकि फैंस को घर बैठे मैच का पूरा मजा मिल सके. 
 

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2.करोड़ों रुपये में बिकते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स

करोड़ों रुपये में बिकते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स
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बीसीसीआई एक मैच के लिए करोड़ों रुपये में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचती है. इसी वजह से ब्रॉडकास्टर सबसे पहले मैदान पर अपनी तैयारी पूरी करते हैं और मैदान को कैमरों से ढक दिया जाता है. इससे वो मैच में अच्छी क्वालिटी में मैच दिखाते हैं. 
 

3.कितने रुपये में आता है क्रिकेट मैच में लगने वाला कैमरा?

कितने रुपये में आता है क्रिकेट मैच में लगने वाला कैमरा?
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रिपोर्ट्स के अनुसार, एक क्रिकेट मैच में एक कैमरे की कीमत करीब 80 लाख से 1 करोड़ तक रहती है. ऐसे में अगर एक मैच में 40 कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सभी कैमरों की कीमत 40 करोड़ रुपये हुई.  
 

4.कहां देख सकते हैं आईपीएल 2026?

कहां देख सकते हैं आईपीएल 2026?
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आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से हुआ था, जिसका रोमांच काफी बढ़ गया है. फैंस आईपीएल के 19वें सीजन को जियोहॉटस्टार ऐप और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कई भाषाओं में देख सकते हैं. 
 

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