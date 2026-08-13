रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम

1 . बीच रोड खराब हो गाड़ी तो ऐसे काम आता है NHAI

1

अगर आप अक्सर कार या बाइक से लंबी दूरी का सफर तय करते हैं तो रास्ते में गाड़ी खराब होने या अचानक पेट्रोल-डीजल खत्म होने की स्थिति आपको परेशान कर सकती है. हाईवे की तेज रफ्तार के बीच अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो मामला और भी खराब हो सकता है. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक हेल्पलाइन आपके बेहद काम आ सकती है.

(Image Credit: Canva/AI)