Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

यूटिलिटी

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

90 परसेंट लोग मानते है कि आधार कार्ड केवल एक आईडी है बल्कि ऐसा नहीं नहीं है ये आपकी पूरी डिजिटल पहचान बन चुका है. आज हम आपको आधार कार्ड से जुडे़ पांच फायदों के बारे में बताने जा रहे है. आइए जातने हैं. 

सुमित तिवारी | Sep 17, 2025, 11:24 PM IST

1.1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग में जरूरी

1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग में जरूरी
1

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने, मोबाइल सिम वेरिफिकेशन कराने, टैक्स रिटर्न फाइल करने, या पासपोर्ट बनवाने तक यहां तक कि 1 अक्टूबर से रेल टिकट बुक करने में भी आधार जरूरी हैं. 

2.आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक 

आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक 
2

आधार और पैन कार्ड लिंक होने से  टैक्स चोरी और डुप्लीकेट PAN की समस्या पर रोक लगी है. जब आप आयकर रिटर्न (ITR) भरते हैं तो Aadhaar के जरिए OTP वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो जाती है.
 

3.आधार कार्ड का सबसे बड़ा फायदा

आधार कार्ड का सबसे बड़ा फायदा
3

आधार कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है. पहले गैस सब्सिडी, किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति या राशन जैसी योजनाओं में बिचौलियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं.

4.एड्रेस फ्रूफ में उपयोग

एड्रेस फ्रूफ में उपयोग
4

इसका उपयोग अब लगभग हर सरकारी या निजी संस्थानों एड्रेस फ्रूफ के रूप में होने लगा है. चाहे आपको नया गैस कनेक्शन लेना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर बच्चे का स्कूल/कॉलेज में एडमिशन करवाना हो – आधार कार्ड पर्याप्त है.

5.e-KYC

e-KYC
5

आधार कार्ड की मदद से e-KYC (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया बेहद आसान और तेज़ हो गई है। पहले बैंक खाता खोलने या सिम कार्ड लेने के लिए दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी, फॉर्म भरना और लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ता था
 

