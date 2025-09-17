Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

2 . आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक

2

आधार और पैन कार्ड लिंक होने से टैक्स चोरी और डुप्लीकेट PAN की समस्या पर रोक लगी है. जब आप आयकर रिटर्न (ITR) भरते हैं तो Aadhaar के जरिए OTP वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो जाती है.

