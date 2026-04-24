हरभजन सिंह ने बदली सियासी पिच, जानें AAP का साथ छोड़ने वाले 'टर्बिनेटर ' की कितनी है नेटवर्थ

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मोहम्मद साबिर | Apr 24, 2026, 05:56 PM IST
1.हरभजन सिंह ने बदली सियासी पिच
24 अप्रैल शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है. भज्जी के इस फैसले के बाद राजनीति में हलचल मच गई है और चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई है.
2.अब किस पार्टी में शामिल होंगे भज्जी?
राघव चड्ढा ने ये दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद हरभजन सिंह भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) में शामिल होंगे. भज्जी समेत आप पार्टी के 7 सांसद भाजपा में शामिल होंगे.
3.भज्जी ने पहली बार कब रखा था राजनीति पिच पर कदम?
हरभजन सिंह ने साल 2021 में राजनीति की पिच पर कदम रखा था. भज्जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर 2022 में आप ने उन्हें पंजाब से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिया था.
4.टर्बिनेटर का कितना है कुल नेटवर्थ?
रिपोर्ट्स के अनुसार, टर्बिनेटर कहे जाने वाले हरभजन सिंह कुल नेटवर्थ 81 से 84 करोड़ के बीच है. उनके पास मुंबई, चंडीगढ़, जालंधर, मोहाली, अहमदाबाद और आंद्र प्रदेश में संपत्ति है. इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज 4 मैटिक, महिंद्रा एक्सयूवी 500, टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी कार भी मौजूद हैं.
5.ऐसा रहा उनकी क्रिकेट करियर
हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी योगदान दिया है. उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं 236 वनडे मैचों में 269 विकेट और 29 टी20 मैचों में 25 विकेट चटकाए हैं. वहीं भज्जी ने आईपीएल में 163 मैचों में 150 विकेट चटकाए हैं.