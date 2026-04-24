हरभजन सिंह ने बदली सियासी पिच, जानें AAP का साथ छोड़ने वाले 'टर्बिनेटर ' की कितनी है नेटवर्थ

1 . हरभजन सिंह ने बदली सियासी पिच

1

24 अप्रैल शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है. भज्जी के इस फैसले के बाद राजनीति में हलचल मच गई है और चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई है.

