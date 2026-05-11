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ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति

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ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति

भारत में सरकार रेलवे में तेजी से विकास कर रही है और आज के वक्त में भारत में कई प्रकार की ट्रेनें चलती है, जिसमें हाइड्रोजन ट्रेन, मेट्रो, रैपिड रेल और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी कई विकल्प है, जिससे यात्रा आसान और तेज हो गई है. आज आपको बताएंगे कि ट्रेन और मेट्रो में कौन-सी ट्रेन की स्पीड तेज होती है.

मोहम्मद साबिर | May 11, 2026, 06:35 PM IST

1.मेट्रो की स्पीड

मेट्रो की स्पीड
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भारत में मेट्रो को बड़े शहरों की धड़कन कहा जाता है. दिल्ली में मेट्रो की सबसे बड़ी प्रणाली है. वहीं मेट्री की स्पीड की बात करें, तो मेट्रो की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है. हालांकि इसकी औसतन गति 50 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा ही है. क्योंरि मेट्रो छोटी और शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम रखी है. 
 

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2.वंदे भारत ट्रेन की स्पीड

वंदे भारत ट्रेन की स्पीड
2

भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है. इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 प्रतिघंटा है. लेकिन इसकी औसतन गति 80 से 90 किमी/घंटा रहती है. 
 

3.रैपिड रेल

रैपिड रेल
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रैपिड रेल जिसे भारत में नमो भारत के नाम से भी जाना जाता है. इस रेल की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रतिघंटा है. ये रेल दिल्ली से मेरठ जैसे रूट्स के लिए बनाई गई है. 
 

4.भारत में शुरू होगी हाइड्रोजन ट्रेन

भारत में शुरू होगी हाइड्रोजन ट्रेन
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भारत सरकार ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है. इस हाइड्रोजन स्पीड की रफ्तार 110 से 140 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी. ये ट्रेन पर्यावरण के लिए अनुकूल है. 
 

TRENDING NOW

5.कौन-सी ट्रेन की है सबसे ज्यादा स्पीड

कौन-सी ट्रेन की है सबसे ज्यादा स्पीड
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मेट्रो और ट्रेन की स्पीड में काफी बड़ा अंतर है. क्योंकि मेट्रो शहर के अंदर चलने के लिए बनाई है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम है. वहीं ट्रेन शहरों के बाद और लंबे रूट के लिए है, जिसकी वजह से उनसकी स्पीड ज्यादा है. लेकिन रैपिड रेल और वंदे भारत ट्रेन की स्पीड बराबरी है. 
 

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