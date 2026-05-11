ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति

1 . मेट्रो की स्पीड

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भारत में मेट्रो को बड़े शहरों की धड़कन कहा जाता है. दिल्ली में मेट्रो की सबसे बड़ी प्रणाली है. वहीं मेट्री की स्पीड की बात करें, तो मेट्रो की अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है. हालांकि इसकी औसतन गति 50 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा ही है. क्योंरि मेट्रो छोटी और शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम रखी है.

