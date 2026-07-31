31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

यूटिलिटी
Jaya Pandey | Jul 31, 2026, 01:44 PM IST
1.ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए?
अगर आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन किसी वजह से उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं कर पाए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नियम आपको ई-वेरिफिकेशन करवाने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत देता है.
(All Image Credit: Canva)
2.क्या कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नियम?
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करने के लिए 30 दिनों का समय मिलता है. ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई को ITR फाइल किया है तो अपलोड की तारीख से 30 दिनों के अंदर आप उसका ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
3.ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो क्या होगा?
31 जुलाई, अधिकतर टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख होती है. लेकिन सिर्फ रिटर्न अपलोड कर देना ही काफी नहीं होता. आयकर अधिनियम के तहत ITR तभी वैध माना जाता है, जब उसका ई-वेरिफिकेशन तय समय के भीतर पूरा हो जाए. ऐसे में अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो रिटर्न अधूरा माना जाता है और उसका टैक्सपेयर को कानूनी फायदा नहीं मिलता.
4.क्या 31 जुलाई के बाद किया इ-वेरिफिकेशन तो उठाना पड़ेगा लेट फाइलिंग का नुकसान?
अगर आपने 31 जुलाई तक ITR दाखिल कर दिया है और उसके बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन पूरा कर देते हैं, तो आपकी मूल फाइलिंग डेट 31 जुलाई ही मानी जाएगी. इसका मतलब है कि आपका रिटर्न समय पर दाखिल माना जाएगा और आपको लेट फाइलिंग से जुड़े नुकसान नहीं उठाने पड़ेंगे.
5.ITR भरने के 30 दिन बाद ई-वेरिफिकेशन करने पर क्या होगा?
वहीं, अगर ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों की समयसीमा के बाद किया जाता है तो आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन की तारीख को ही रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जा सकता है. ऐसे में आपका ITR 'बिलेटेड रिटर्न' की कैटिगरी में आ सकता है, जिससे कुछ टैक्स लाभ, ब्याज या दूसरे प्रावधान प्रभावित हो सकते हैं.
6.तय समय में ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा?
अगर करदाता तय समय तक ई-वेरिफिकेशन नहीं करता, तो आयकर विभाग रिटर्न को अमान्य मान सकता है. ऐसे मामले में रिटर्न दाखिल ही नहीं माना जाता. हालांकि, कुछ परिस्थितियों में टैक्सपैयर्स देरी माफ करने का अनुरोध कर सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करना पूरी तरह आयकर विभाग पर निर्भर करता है.
7.समय पर करें हर काम
अगर आपने 31 जुलाई तक ITR दाखिल कर दिया है, तो ई-वेरिफिकेशन को टालने की गलती न करें. 30 दिनों के भीतर इसे पूरा करने से आपकी ITR फाइलिंग डेट सुरक्षित रहती है, रिफंड की प्रक्रिया में देरी नहीं होती और रिटर्न के अमान्य होने का जोखिम भी कम हो जाता है.