31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

3 . ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो क्या होगा?

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31 जुलाई, अधिकतर टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख होती है. लेकिन सिर्फ रिटर्न अपलोड कर देना ही काफी नहीं होता. आयकर अधिनियम के तहत ITR तभी वैध माना जाता है, जब उसका ई-वेरिफिकेशन तय समय के भीतर पूरा हो जाए. ऐसे में अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है तो रिटर्न अधूरा माना जाता है और उसका टैक्सपेयर को कानूनी फायदा नहीं मिलता.