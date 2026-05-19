FD Interest Rate Hike: इस सरकारी बैंक में एफडी पर मिलेगा पहले से ज्यादा रिटर्न, आज से लागू हुए नये रेट

2 . यह है एफडी पर ब्याज की नई दर

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बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी है. इसमें आपको बता दें कि सीनियर सिटीन 60 से 80 साल के माने जाते हैं. इनमें अगर कोई बुजुर्ग 1 से लेकर 2 साल के लिए एफडी कराता है तो उन्हें 7 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा. वहीं एफडी का समय 3 से 4 साल होने पर यह 7.10 प्रतिशत हो जाएगा. एफडी की समय सीमा 3 साल से ज्यादा होने पर यह 7.60 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा. वहीं सुपर सीनियर सिटीजस 81 से शुरू होते हैं.

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