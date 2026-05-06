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विंडशील्ड पर FASTag नहीं? NHAI की चेतावनी, हाथ में टैग लेकर टोल देना पड़ेगा महंगा

NHAI FASTag Warning: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाईवे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अगर आप अपने फास्टैग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. आइए जानें इसके बारे में... 

Abhay Sharma | May 06, 2026, 04:44 PM IST

1.बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम 

बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम 
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सरकार अब देश में बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम यानी कि बिना टोल प्लाजा वाला सिस्टम लगा रही है और इसी वजह से नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है. वो लोग जो फास्टैग को गाड़ी के शीशे (विंडशील्ड) पर नहीं चिपकाते हैं, बल्कि टोल प्लाजा आने पर उसे हाथ में पकड़कर बाहर दिखाते हैं. ऐसा करना उनके लिए भारी पड़ सकता है.  

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2.ब्लैकलिस्ट हो जाएगा फास्टैग (FASTag)  

ब्लैकलिस्ट हो जाएगा फास्टैग (FASTag)  
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टोल प्लाजा आने पर FASTag  को हाथ में पकड़कर बाहर दिखाना अब भारी पड़ सकता है. इससे फास्टैग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद वह काम नहीं करेगा. NHAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है. आमतौर पर हाथ में फास्टैग पकड़कर दिखाने से टोल सिस्टम में रुकावट आती है और देरी होती है. 

3.विंडशील्ड पर FASTag लगाना क्यों है जरूरी?

विंडशील्ड पर FASTag लगाना क्यों है जरूरी?
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विंडशील्ड पर FASTag कैमरों और सेंसर्स द्वारा तुरंत स्कैन हो जाता है, जिससे गाड़ी को बिना रुके निकलने में मदद मिलती है. इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि फास्टैग को हमेशा गाड़ी के सामने वाले शीशे पर ठीक से चिपका होना चाहिए. NHAI के मुताबिक अगर फास्टैग विंडशील्ड पर चिपका नहीं पाया गया तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. 

4.धोखाधड़ी से बचने के लिए लागू हुआ ये सख्त

धोखाधड़ी से बचने के लिए लागू हुआ ये सख्त
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यह नियम लागू किया गया है, ताकि धोखाधड़ी और फास्टैग के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके. क्योंकि अगर फास्टैग गाड़ी की विंडशील्ड पर चिपका हुआ नहीं है, तो उसे एक से ज्यादा गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी वजह से सिस्टम में गड़बड़ी और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए ये सख्त नियम लागू किया गया है.  

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5.इन बातों का रखें ध्यान

इन बातों का रखें ध्यान
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बताते चलें कि फास्टैग खरीदते समय उन फर्जी वेबसाइट्स से सावधान रहें, जो लुभावनी स्कीम का लालच देती हैं और किसी भी काम के लिए केवल राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) ऐप या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. किसी भी अनजान या स्पॉन्सर्ड लिंक पर क्लिक न करें और OTP, कार्ड की डिटेल्स या लॉगिन पासवर्ड कभी किसी के भी साथ शेयर न करें. इससे आप फ्रॉड से बचेंगे. 

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