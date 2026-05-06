विंडशील्ड पर FASTag नहीं? NHAI की चेतावनी, हाथ में टैग लेकर टोल देना पड़ेगा महंगा

2 . ब्लैकलिस्ट हो जाएगा फास्टैग (FASTag)

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टोल प्लाजा आने पर FASTag को हाथ में पकड़कर बाहर दिखाना अब भारी पड़ सकता है. इससे फास्टैग ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद वह काम नहीं करेगा. NHAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है. आमतौर पर हाथ में फास्टैग पकड़कर दिखाने से टोल सिस्टम में रुकावट आती है और देरी होती है.