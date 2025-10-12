नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स

IND-w vs AUS-w Highlights: ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, मुश्किल में टीम इंडिया; कंगारुओं ने 3 विकेट से जीता मैच
यूटिलिटी
सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 10:13 PM IST
1.साइड इनकम बिजनेस
इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप नौकरी के साथ-साथ भी कर सकते है, ये काम आपकी कमाई को तो बढ़ाएंगे ही बाकी एक दूसरी इनकम को सोर्स भी डेवलप हो जाएगा.
2.कंटेंट राइटिंग
अगर आप अच्छा लिखते है और लिखने का शौक है तो आप नौकरी के साथ-साथ कंटेंट राइटिंग का काम भी कर सकते है. कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की काम देते हैं.
3.सोशल मीडिया से कमाई
अगर आप गाने-बजाने के या कुछ अलग करने के शौकीन हैं, तो फिर आप रील्स बना सकते हैं और यकीन मानिए इससे आपकी काफी अच्छी कमाई हो सकती है.
4.ये काम भी आसान
अगर आप नौकरी के साथ अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें आपको दूसरी कंपनियों के उत्पादन के बारे में लोगों को बताना होगा और प्रोडक्ट को बढ़ावा देना होगा.
5.फोटो और वीडियो एडिटर
अगर आप अपनी फोटो और वीडियो को एडिट करते हैं और आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो फिर आपके लिए ये काम भी फ्रीलांस उपलब्ध है जिसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं.