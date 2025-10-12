FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND-w vs AUS-w Highlights: ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, मुश्किल में टीम इंडिया; कंगारुओं ने 3 विकेट से जीता मैच

नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता

कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां

Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में विराट या धोनी कौन है आगे?

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND-w vs AUS-w Highlights: ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, मुश्किल में टीम इंडिया; कंगारुओं ने 3 विकेट से जीता मैच

IND-w vs AUS-w Highlights: ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, मुश्किल में टीम इंडिया; कंगारुओं ने 3 विकेट से जीता मैच

Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स

नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

HomePhotos

यूटिलिटी

नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स

भारत में एक बड़ा तबका है जो नौकरीपेशा है. लेकिन नौकरी करने के बाद भी उनकी उतनी सैलरी नहीं मिलती जिनते में वह अजीविका के साथ कुछ तरक्की कर सके. ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से खुश भी नहीं रहते. चलिए आज इस समस्या का समाधान करते हैं.

सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 10:13 PM IST

1.साइड इनकम बिजनेस

साइड इनकम बिजनेस
1

इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप नौकरी के साथ-साथ भी कर सकते है, ये काम आपकी कमाई को तो बढ़ाएंगे ही बाकी एक दूसरी इनकम को सोर्स भी डेवलप हो जाएगा. 

Advertisement

2.कंटेंट राइटिंग

कंटेंट राइटिंग
2

अगर आप अच्छा लिखते है और लिखने का शौक है तो आप नौकरी के साथ-साथ कंटेंट राइटिंग का काम भी कर सकते है. कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की काम देते हैं. 
 

3.सोशल मीडिया से कमाई

सोशल मीडिया से कमाई
3

अगर आप गाने-बजाने के या कुछ अलग करने के शौकीन हैं, तो फिर आप रील्स बना सकते हैं और यकीन मानिए इससे आपकी काफी अच्छी कमाई हो सकती है.

4.ये काम भी आसान

ये काम भी आसान
4

अगर आप नौकरी के साथ अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें आपको दूसरी कंपनियों के उत्पादन के बारे में लोगों को बताना होगा और प्रोडक्ट को बढ़ावा देना होगा. 

TRENDING NOW

5.फोटो और वीडियो एडिटर

फोटो और वीडियो एडिटर
5

अगर आप अपनी फोटो और वीडियो को एडिट करते हैं और आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो फिर आपके लिए ये काम भी फ्रीलांस उपलब्ध है जिसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स
नौकरी के साथ करना चाहते हैं बिजनेस, लाखों की कमाई के साथ ये काम बन जाएगा दूसरा इनकम सोर्स
Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता
Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE