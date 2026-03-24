Credit Score: क्या लोन समय से पहले चुकाने पर मेरा क्रेडिट स्कोर कम होता है? फोरक्लोजर से पहले जान लें

2 . क्या है फोरक्लोजर स्टेटमेंट?

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जब आप निर्धारित समय से पहले ऋण बंद करने का निर्णय लेते हैं, तो बैंक आपको एक फोरक्लोजर स्टेटमेंट देता है. इस स्टेटमेंट में एक निश्चित राशि लिखी होती है, जिसके भुगतान से आपका ऋण खाता पूरी तरह बंद हो जाएगा. व्यक्तिगत ऋण जैसे मामलों में, बैंक कभी-कभी जुर्माना या शुल्क लगा सकता है, जबकि फ्लोटिंग रेट होम लोन में आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लगता (RBI के नियमों के अनुसार, कई मामलों में फोरक्लोज़र शुल्क माफ कर दिया जाता है). (AI generated images)