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Credit Score: क्या लोन समय से पहले चुकाने पर मेरा क्रेडिट स्कोर कम होता है? फोरक्लोजर से पहले जान लें

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Credit Score: क्या लोन समय से पहले चुकाने पर मेरा क्रेडिट स्कोर कम होता है? फोरक्लोजर से पहले जान लें

Credit Score: लोन लेने से लेकर क्रेडिट कार्ड बनवाने तक के लिए क्रेडिट स्कोर अहम होता है. यह आपके वित्तीय लेनदेन की स्थिति के बारे में दर्शाता है कि आपको लोन देना सुरक्षित है या नहीं. एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको आसानी से लोन मिलने की संभावना को बढ़ाता है.

रईश खान | Mar 24, 2026, 10:01 PM IST

1.लोन जब्ती का क्रेडिट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

लोन जब्ती का क्रेडिट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ता है?
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अगर आपको अचानक कहीं से बड़ी रकम मिल जाती है, तो सबसे पहला विचार यही आता है कि मौजूदा लोन को पूरी तरह चुका दिया जाए और EMI के झंझट से छुटकारा पाया जाए. बैंकिंग भाषा में इस प्रक्रिया को 'ज़ब्ती' या समय से पहले ऋण बंद करना कहते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको शेष समय के लिए भारी ब्याज नहीं चुकाना पड़ता. (AI generated images)

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2.क्या है फोरक्लोजर स्टेटमेंट?

क्या है फोरक्लोजर स्टेटमेंट?
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जब आप निर्धारित समय से पहले ऋण बंद करने का निर्णय लेते हैं, तो बैंक आपको एक फोरक्लोजर स्टेटमेंट देता है. इस स्टेटमेंट में एक निश्चित राशि लिखी होती है, जिसके भुगतान से आपका ऋण खाता पूरी तरह बंद हो जाएगा. व्यक्तिगत ऋण जैसे मामलों में, बैंक कभी-कभी जुर्माना या शुल्क लगा सकता है, जबकि फ्लोटिंग रेट होम लोन में आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लगता (RBI के नियमों के अनुसार, कई मामलों में फोरक्लोज़र शुल्क माफ कर दिया जाता है). (AI generated images)

3.क्या जल्दी लोन चुकाने से मेरा क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा?

क्या जल्दी लोन चुकाने से मेरा क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा?
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कई लोगों को डर रहता है कि लोन जल्दी चुकाने से उनका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता. जब कोई Loan फोरक्लोज किया जाता है, तो बैंक क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करता है कि लोन खाता बंद कर दिया गया है. अगर आपने लोन की अवधि के दौरान सभी EMI समय पर चुकाई हैं, तो इसे आपके क्रेडिट इतिहास के लिए सकारात्मक माना जाता है. (AI generated images)

4.EMI चुकाने का अहम रोल

EMI चुकाने का अहम रोल
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आपके भुगतान का व्यवहार आपके क्रेडिट स्कोर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है. अगर आपने हमेशा अपनी EMI समय पर चुकाई है, तो ऋण का समय से पहले भुगतान करने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है. लेकिन यदि आपने पहले कभी EMI का भुगतान करने में देरी की है या भुगतान चूक गए हैं, तो इसका रिकॉर्ड आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में बना रहता है, भले ही आप बाद में ऋण चुका दें. (AI generated images)
 

TRENDING NOW

5.जल्दबाजी में न लें कोई फैसला

जल्दबाजी में न लें कोई फैसला
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अगर आपके लोन पर ब्याज दर ज्यादा है, तो समय से पहले भुगतान करने से आपको आगे चलकर ब्याज में काफ़ी बचत हो सकती है. यही सबसे बड़ा फायदा है. कई लोग EMI के झंझट से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं. लेकिन यह फैसला लेने से पहले, यह ज़रूर पता कर लें कि बैंक कोई फ़ोरक्लोज़र फ़ीस तो नहीं लेता. अगर फीस ज्यादा है और बचत कम, तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. (AI generated images)
 

6.फ़ोरक्लोजर फीस कौन लेता है?

फ़ोरक्लोजर फीस कौन लेता है?
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अगर आपके लोन पर ब्याज दर ज़्यादा है, तो समय से पहले भुगतान करने से आपको आगे चलकर ब्याज में काफी बचत हो सकती है. यही सबसे बड़ा फायदा है. कई लोग EMI के झंझट से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं. लेकिन यह फैसला लेने से पहले, यह जरूर पता कर लें कि बैंक कोई फ़ोरक्लोजर फ़ीस तो नहीं लेता. अगर फीस ज्यादा है और बचत कम, तो जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें. (AI generated images)
 

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