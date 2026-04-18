DA-DR Hike: सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा 2 फीसदी DA, 20 से 40 हजार बेसिक सैलरी वालों की कितनी होगी तनख्वाह?

1 . DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

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लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने शनिवार, 18 अप्रैल को महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है. एक और खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा. (AI Image)