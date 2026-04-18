DA-DR Hike: सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा 2 फीसदी DA, 20 से 40 हजार बेसिक सैलरी वालों की कितनी होगी तनख्वाह?

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Abhay Sharma | Apr 18, 2026, 06:31 PM IST
1.DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने शनिवार, 18 अप्रैल को महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है. एक और खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा. (AI Image)
2.जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी, उतना फायदा
अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस 2% बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा? बता दें कि इस हाइक से जितनी ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी होगी, उतना ज्यादा फायदा होगा. आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले के बाद अब 20, 30, और 40 हजार बेसिक सैलरी वालों की कितनी बढ़ेगी सैलरी. (AI Image)
3.समझें कैलकुलेशन
माना आपकी महीने की सैलरी 50,000 रुपए है, तो बेसिक सैलरी CTC का 50 प्रतिशत होगी. उदाहरण के तौर पर बेसिक सैलरी 25 हजार होगी और DA भी 25 हजार रुपए पर ही बढ़ाया जाएगा. 2% का मतलब होता है 25,000 का 2/100वां हिस्सा. इसके लिए सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी में 2 का गुणा करें, इसके बाद इसको 100 से भाग करें. 25,000 × 2 ÷ 100 = 500. आपकी सैलरी में 500 को बढ़ोतरी हो सकती है. (AI Image)
4.सैलरी पर असर (उदाहरण) के तौर पर
ऐसे में सालाना आधार पर देखा जाए तो कर्मचारियों को 6,000 रुपये से लेकर 36,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है. इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि DR उनकी बेसिक पेंशन पर ही तय होता है. साथ ही एरियर का फायदा होगा. यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का बकाया मिलेगा. अप्रैल की सैलरी के साथ एकमुश्त भुगतान संभव है. (AI Image)
5.इस बात का रखें ध्यान
इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी कंपनी में CTC का 50 प्रतिशत बेसिक सैलरी होती है तो वहीं किसी में 40 प्रतिशत भी होती है. इसलिए इसे अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही जोड़कर देखें. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही DA मिलता आ रहा है तो ये बढ़ोतरी DA में होगी. अब DA 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. (AI Image)
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